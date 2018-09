Letizia demuestra que con este look a la tercera no va la vencida

1 La mujer en el Cuerpo

La cita era muy especial, ya que se conmemoraba el 30º aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil y el 25º del ingreso de la primera mujer en la Academia General Militar como Oficial del Cuerpo. La Reina ha saludado a una buena representación de ellas y ha mantenido una reunión para conocer más a fondo su papel. Su estilismo era estricto. Solo en ese sentido lo reinterpreto a su favor.

Cuando hay que reivindicar a la Mujer en cualquiera de las facetas profesionales, pero más en este terreno históricamente copado por el hombre, nos habríamos llevado las manos a la cabeza si a Letizia se le hubiera ocurrido mostrarse excesivamente femenina o de última tendencia. Por lo demás, este look no me mata, aunque tampoco chirría. Y siempre nos quedará un vinilo para levantarlo. ¿Qué pensáis vosotros?