Letizia, como una más con rayas, jeans y bailarinas por la Feria del Libro

La Reina Letizia ha visitado de forma privada la multitudinaria feria madrileña con un look totalmente informal, sin protocolos, sin tacones...

La Reina Letizia ha vuelto a la Feria del Libro de Madrid. Aunque esta edición no ha habido inauguración oficial por su parte (caprichos de la agenda, suponemos), ella no ha querido faltar a una de sus citas favoritas del año y se ha presentado de forma privada. Y así, como cualquier otra ciudadana de a pie, armada de curiosidad y calzado cómodo, la soberana se ha pateado un buen número de casetas en busca de novedades para su biblioteca. Su look era perfecto para sus propósitos y nos da la mejor pista de cuando ella es, sencillamente, Letizia.

Ataviada con un jersey de rayas de punto fino en blanco y negro, unos pantalones vaqueros pitillo y tobilleros negros y unas bailarinas negras, Letizia se mimetizaba entre el numeroso público asistente como una más. Acompañada únicamente por sus guardaespaldas, la Reina disfrutaba de la tarde de puesto en puesto como una 'anónima' compradora. Solo los que la reconocían y se atrevían le pidieron algún 'selfie' que otro.

Como decimos, este es un look todoterreno, de calle, actual, sin más pretensiones, pero no exento de estilo. Muy juvenil, añadimos. Las rayas marineras son un 'must' para todas las temporadas, pero más cuando llega el buen tiempo. Y como las lluvias se calmaron en la tarde de este miércoles, Doña Letizia debió decirse: "Esta es la mía". ¡A salir!

Para recorrer uno de los paseos del Parque del Retiro, donde se ubica la Feria del Libro ya en su 82ª edición, Letizia escogió unas prácticas bailarinas con lazada de Hugo Boss, que ya tenía de antes. Al igual que el resto del estilismo: el jersey, de manga francesa, es de Uterqüe; y los pantalones de efecto desgastado y con el bajo deshilachado son de Zara.

No obstante, el elemento más interesante del look, por lo novedoso para nosotros, es el bolso. Un modelo de piel negra con detalles de tachuelas, de tamaño medio y provisto de una correa larga ancha, que la Reina Letizia llevaba cruzado en bandolera para permitir un mayor movimiento de manos, ojear libros, saludar y demás. Nunca antes se lo habíamos visto en público. Es de Hugo Boss, la firma ganadora de esta tarde de feria.

Poco más necesitaba. El pelo suelto, con sus canitas a un lado. Unos pendientitos de aros, su anillo de Coreterno ¡y a correr! En estas ocasiones fuera de protocolo, la Reina Letizia da un descanso a su piel y muestra un rostro más natural, con escaso maquillaje, aunque con los ojos especialmente acentuados.

Este es un look que muchas podemos tener en nuestro armario a base de piezas parecidas, lo que demuestra la democratización de la moda en su mejor expresión. ¿Qué os parece?