La Reina Letizia prosigue su agenda semanal y esta tarde ha vuelto a la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid. Ha sido para asistir al evento principal sobre el Objetivo número 12 de Desarrollo Sostenible: producción y consumo responsable. Un enunciado para el que teníamos mucha curiosidad en cuanto a su elección de estilismo: ¿Sería eco, sostenible, respetuoso con el medioambiente?

Recordemos que los Reyes ofrecieron una recepción en el Palacio Real para los líderes asistentes a la cumbre mundial, donde estrenó una falda de tejidos reciclados de H&M Conscious, y que otra jornada acudió en solitario a una conferencia (en la que no se quitó su nuevo abrigo con botones perla de Carolina Herrera). Así pues, nivel eco-moda del 50 por ciento, o 5 sobre 10 si nos atrevemos a ponerle nota.

Hoy se ha presentado en el recinto de Ifema con un conjunto conocido, aunque compuesto por piezas de distinta procedencia. Tras el original estreno de ayer, el jersey negro con garabatos de Uterqūe, el listón era fácilmente superable. No por nada (a mí particularmente me encanta esa prenda), pero la exigencia de estilo en este compromiso era un poco más alta. Sin embargo, hay algo que no termina de rematar…