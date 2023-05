Letizia combina el sastre perfecto para el entretiempo con los zapatos favoritos de la Princesa Leonor

La Reina Letizia es, sin lugar a dudas, nuestra mejor embajadora. Sabe cómo vestir en cada ocasión y qué piezas son las más acertadas según el tipo de acto al que asiste. Si bien fue una de las mejor vestidas durante la coronación de Carlos III, que un par de semanas después todavía sigue en nuestra mente su impecable look en rosa, para su día a día no puede escoger mejor el atuendo. Este mismo martes arrancaba su semana de trabajo con una reunión que requería de pocas florituras para que la vista estuviera puesta en el acto sí y no en el estilismo de la Reina.

Letizia, como Presidenta de Honor de UNICEF España y Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de la Organización en todo el mundo, ha presidido la inauguración del “XXII Congreso SALUD MENTAL ESPAÑA”, organizado por la Congreso de la Confederación Salud Mental España, en el marco de la celebración de su 40º aniversario, que lleva por lema “40 años por la salud mental, por los derechos, por ti”. Un acto que ha tenido lugar en el Hotel Rafaelhoteles del centro de la capital madrileña.

La Reina Letizia recupera su traje de Bleis Madrid

Para la ocasión, la Reina ha dejado de lado sus grandes estilismos para recuperar uno de sus impecables sastres que son perfectos para estos días de entretiempo. Se trata de un traje de dos piezas firmado por Bleis Madrid en azul cielo, en el que destaca su blazer XXL de manga larga con tres bolsillos vistos, y unos pantalones rectos a juego. Un dos piezas que no podemos negar que le sienta como un guante. Lo ha combinado con un cuerpo de crochet en blanco. Letizia no necesita de más estridencias para su reunión de trabajo.

Estrena los zapatos favoritos de la Princesa Leonor

Lo que más ha llamado la atención han sido los zapatos que ha escogido la Reina Letizia para pisar fuerte en su arranque de semana. Y es que ha escogido los favoritos de la Princesa Leonor: unos slingback - un tipo de zapatos semiabiertos 'destalonados'- en nude muy parecidos a los de Leonor que, de hecho, le ha robado en alguna que otra ocasión. Ahora, Letizia compra los suyos propios de la firma Magrit confeccionados exclusivamente para ella. Así, ahora que regresa la heredera al trono tras superar con éxito los dos años de bachillerato internacional en el Atlantic College UWC de Gales no tendrá que estar pendiente si su madre los quiere o bien puede ponérselos ella cuando quiera.

Haciendo alarde su sencillez en este tipo de actos oficiales, la Reina Letizia ha dejado su melena suelta y peinada con raya al medio, como es habitual verla lucir. Además, ha optado por un maquillaje discreto en el que destaca una base con mucha luminosidad, unos ojos con un sutil tono bronceado, una doble capa de máscara de pestañas y un poco de gloss en los labios. Una manicura 'limpia' y sin grandes joyones han puesto el broche de oro a su primer y último estilismo de la semana. Y es que la Reina se toma el resto de semana libre y ya no tiene previsto más actos a lo largo de estos días.