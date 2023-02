La Reina Letizia en ARCO: precioso vestido rosa y pendientes de lujo... pero los zapatos le quedan grandes

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Es pisar ARCO y transformarse. Se suelta la melena y rebusca entre las tendencias para encontrar un look que acompañe a nuestra cita de vanguardia por excelencia. Así, entre obras de arte conceptuales, cuadros abstractos, instalaciones increíbles... Imaginación al poder. ¿Pero esto cómo se traduce en el look de la Reina? Pues este 2023 ha sido así: estrenando un vestido midi rosa junto a unos pendientes brillantes de piedras de colores y recuperando su bolso más coqueto y primaveral. Eso sí, hemos bajado hasta sus pies para reparar en un detalle: son de una talla más que la suya. La lupa no engaña...

Letizia no ha decepcionado. Tal y como esperábamos, esta mañana nos ha servido en bandeja un look nuevo y así, a primera vista, romántico como pocos. De nuevo ha apostado por el rosa, que es un color que ha ganado muchísimos puntos en su corazón. A ella le sienta bien tanto el rojo pasional como el dulce rosa. Es un diseño anchito, ceñido con cinturón de la misma tela y cuya mayor originalidad reside en el cuello redondo cerrado con trabillas y los bolsillos invisibles. Las mangas las lleva remangadas. Y además es del diseñador español Moisés Nieto (del que tiene otro vestido fucsia, que es de los que más nos gustan de su fondo de armario). Su precio era de 195 euros y ahora está rebajado a 165 euros.

Nos llama mucho la atención el tejido en el que está confeccionado. Tiene un brillo que no es de raso ni satén. Es técnico (viscosa 100 por cien). La Reina indaga mucho en estas cuestiones y cada vez más recurre a la moda sostenible.

Este color rosa cuarzo nos aposta paz y serenidad en un entorno en el que los estímulos visuales son bastante fuertes. Eso sí, la Reina Letizia ha decidido meter un pequeño impacto en su look: su bolso con estampado de flores de la firma italiana Furla (395 euros). Lo estrenó el pasado octubre, durante un viaje de los Reyes a Alemania. Es uno de nuestros favoritos de su colección. Por razones evidentes: animado, original... y que además nos anuncia la primavera a la vuelta de la esquina.

Por otro lado, la Reina Letizia también ha estrenado unos pendientes ideales: se componen de dos piedras talladas, una pequeña en verde y otra más grande en rosa, que emiten unos destellos preciosos. En su mano, como ya es habitual, su anillo con mensaje de Coreterno.

Y llegamos al final del look. La Reina Letizia, pisando fuerte, con unos zapatos cerrados en color crema de Prada. Vemos que también están personalizados con refuerzo en la suela (lo ha puesto en casi todo su calzado, para evitar que le duelan los pies, pues padece neuroma de Morton). Hasta ahí todo bien. Sin embargo, notamos que le quedan grandes: le sobra en el tobillo. Dispuesta a no sufrir ni a que le rocen los zapatos, la consorte prefiere comprarse modelos de una talla más. Si ella puede caminar con ellos, adelante.

Con esto la Reina Letizia acaba sus compromisos oficiales por esta semana. Ha sido breve, pero intensa. Dos salidas, dos looks. Uno reciclado (el de Temperley London) y este novedoso, pero con un denominador común: la dulzura del rosa. La Reina no está para emociones fuertes... Mejor suave, suavecito.