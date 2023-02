La Reina Letizia da una segunda oportunidad a un vestidazo que estrenó en Corea

La Reina Letizia sigue rebuscando en el baúl de los recuerdos... Comienza esta semana en Zaragoza para hacer entrega, junto al Rey Felipe, de los Premios Nacionales de Cultura correspondientes a 2021, y además reciclando look. Ya no nos sorprende. En todas sus últimas apariciones ha hecho lo mismo: está decidida a no gastar, a ahorrar, y reutilizar su amplísimo fondo de armario. Puede que el Rey Felipe haya decidido subir la asignación oficial (igualando el porcentaje del resto de funcionarios), pero Letizia está en modo ahorrador y de ahí no la sacamos. Eso sí, en esta ocasión ha rescatado un vestido que nos conquistó hace más de tres años en tierras orientales y que no se había vuelto a poner pese a su éxito.

Se trata de un vestido de la firma británica Temperley London. De momento es el único que tiene de esta marca, favorita de 'royals' como Kate Middleton. Es un diseño midi de gasa en color rosa cuajado de originales bordados florales. Lo estrenó durante un Viaje de Estado a Corea del Sur, en octubre de 2019. Con él la Reina Letizia rompía con sus costumbres habituales y nos daba una agradable sorpresa. ¡Igual que hoy! En su momento costaba 1.700 euros.

Si entonces la Reina Letizia se peinó con un moño y lució unos fabulosos pendientes de diamantes y rubíes, hoy ha bajado un poquito el tono. Se ha dejado la melena suelta y se ha adornado con unos pendientes largos de piedras de colores de Tous. De estos también se acordó hace bien poquito después de años guardados en el joyero. En lugar de las sandalias de tiras y vinilo de Manolo Blahnik, esta tarde lo ha combinado con unos salones cerrados en color crema de Magrit (con refuerzo en la suela).

La Reina Letizia ha empezado la semana reciclando uno de sus modelos más vistosos y que estábamos deseando volver a ver. La verdad es que ha tardado un poquito, pero nunca es tarde. Su ligereza, a la par que su alegre estampado, nos dan ya pistas para la cercana primavera.

Nuestra siguiente cita con los Reyes será el próximo jueves, cuando acudan a inaugurar la 42ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid. Una ocasión que suele ser muy provechosa en cuanto al look de la Reina, pues se viene arriba, se lanza, se pone en plan moderno, acorde con el concepto del evento. ¡Ojalá!