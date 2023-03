La nueva chaqueta de tweed de la Reina Letizia promete arrasar esta primavera

La Reina Letizia comienza la semana en Valladolid, participando en la segunda etapa del Tour del Talento y anunciando el ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2023 en la categoría de Empresa. Siempre es agradable reencontrarse con estos jóvenes entusiastas, con los que la Reina suele hacer buenas migas. Si hablamos de su look, hasta ahora ella siempre se ha decantado por trajes de chaqueta o conjuntos cómodos, no demasiado elaborados. Hoy le ha dado la vuelta a este mismo concepto introduciendo una nueva chaqueta que nos ha cautivado al instante.

Es un diseño confeccionado en tweed por debajo de la cadera, con escote redondo, manga larga, bolsillos de parche, los bajos desflecados y sutilmente ajustado a la figura con botones dorados. Eso hace que funcione a la perfección sin necesidad de más, ni abrigo ni otros aderezos. La simplicidad es su fuerte. Vamos, lo que es una prenda perfecta para la inminente primavera.

Lo mejor es que es de Massimo Dutti y cuesta 149 euros. La consorte no se apea de la moda española y nos parece genial.

Eso y el solecito habrán hecho decidirse a la Reina Letizia por quitarse capas de encima. Va cubierta, pero ligera, y sobre todo, muy chic. Este tejido, que tanto asociamos a la clásica chaqueta de Chanel, no falla.

La Reina Letizia ha centrado el look en esta chaqueta, haciendo gravitar el resto de elementos a su alrededor. Convenía no restar demasiado la atención y lo ha logrado a base de unos pantalones pitillo negros, junto a unos salones negros de tacón ancho, no estilettos, también de Massimo Dutti.

En esta ocasión no la hemos visto bolso ni cartera de mano.

En cuanto a joyas, Letizia lucía sus famosos aritos dorados medianos de efecto bambú. Son unos de sus favoritos 'all time'. Aparte de su anillo romántico de Coreterno ("El amor todo lo mueve", dice"), que no se quita desde el pasado 6 de enero. En definitiva, nada demasiado recargado para, insistimos, no desviar el foco sobre la chaqueta, que ya destacaba lo suficiente.

La melena suelta con raya al lado completaba un look juvenil, con un punto cómodo y moderno sin apabullar.

Mañana, miércoles, volveremos a ver a los Reyes juntos para hacer entrega de las acreditaciones a los nuevos embajadores honorarios de la Marca España. Un acto que tendrá lugar en el Palacio Real de El Pardo y para el que esperamos otra bonita sorpresa por parte de Doña Letizia.

