La escueta y solidaria maleta de Letizia en Mozambique

La Reina concluye su viaje solidario a África con un cambio de concepto: lo importante es el fondo y no la forma. Letizia se vistió adecuada y sin frivolidades, con una pieza especial: el chaleco rojo.

El viaje de cooperación de Mozambique ha sido pródigo en actividades, pero no tanto en estilismos. Eso no es intrínsecamente «malo», pues el contenido del mismo es solidario y no glamouroso. Como siempre en estos casos, procedemos a hacer balance de la última maleta de estilo de Letizia.