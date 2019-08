Aunque la reina Letizia tiene bastantes detractores que la miran siempre con ojo clínico para sacarle algún fallo, cuenta también con una lista, mucho más amplia, de admiradores. Una legión de fans a la que se acaba de sumar una de las actrices más famosas del mundo, que ha aprovechado su última entrevista para declararse una “gran fan” de la mujer de Felipe VI.

Se trata de la actriz Catherine Zeta-Jones, protagonista de la edición española de septiembre de Vanity Fair, donde ha querido dejar claro que es una “gran fan” de doña Letizia.

La protagonista de ‘Queen America’, que ocupa la portada de la revista junto a su hija Carys Douglas, asegura que, pese a no conocer personalmente a la Reina, sí que “he conocido a otros miembros de la familia real”, aunque no desvela de quiénes se trata. “No he coincidido con la reina Letizia, pero soy una gran fan”, asegura. Además, cuenta que su marido, Michael Douglas, sí que coincidió con el por entonces príncipe Felipe en el concierto que Van Morrison ofreció en 2001.

Hay dos nexos que unen a las dos mujeres, su pasión compartida por el cine y la isla de Mallorca. Si bien para doña Letizia los viajes a la isla forman parte de la agenda oficial, para Zeta-Jones son puro placer. Desde que conoció a su marido, Catherine pasa buena parte del año en la mansión que el actor y su exmujer, Diandra Luker, tienen allí.

Una gran vivienda situada en S’Estaca que, pese a tenerlo todo para enamorar a cualquiera, lleva a la venta desde hace un lustro. En un primer momento, Douglas la puso a la venta por 50 millones de euros que ha tenido que bajar hasta 28,9. Una gran rebaja que no ha conseguido atraer a ningún comprador, y eso que él mismo le ha puesto la voz al nuevo anuncio de la inmobiliaria.