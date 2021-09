La joven ha compartido en su Instagram un zumo detox que tú misma puedes preparar en casa con tres ingredientes fáciles de encontrar en el súper.

Ya han terminado nuestras vacaciones y hemos dejado atrás los calurosos días de verano para dar la bienvenida al otoño. Y es justo ahora el momento perfecto para comenzar a pensar en ponernos a tono y en eliminar esos kilos de más que hemos ganado en estas fechas antes de que se instalen definitivamente. Y es que no nos engañemos, en estos últimos meses, entre chiringuito, copas con nuestras amigas y grandes comilonas familiares, le hemos dado un buen tute a nuestro cuerpo. Pero no solo nosotras, si no también las famosas; que estos días de septiembre buscan volver a su rutina poniéndose en forma a través de la dieta detox. Una de las celebs que se ha dejado ver practicándola es Alba Díaz. La joven influencer sabe de primera mano (y también por su madre) que la dieta (y el zumo) détox, no solo ayuda a perder peso, sino que también consigue que mejore la piel y una tenga más energía y vitalidad a lo largo del día. ¡Vamos, un chollo!

Hay muchas maneras de practicar este modo de alimentación. Algunas prefieren reducir las ingestas de comidas, tomando solo alimentos frescos y ligeros. Otras, como Alba Díaz, prefieren acompañar comidas poco copiosas con zumos detox que le sienten de maravilla. Concretamente, la joven influencer se ha mostrado en Instagram tomando un zumo que aparenta ser de lo más delicioso y que ayuda a eliminar toxinas sorbito a sorbito.

Así es el zumo detox que toma Alba Díaz tras el verano

Se presupone que las personas que van a seguir una dieta détox aceptan el hecho de que previamente han cometido excesos en la alimentación y ahora quieren compensarlo ayudando al cuerpo a eliminar lo que no necesita para un funcionamiento más eficaz; favoreciendo además la pérdida de peso, quitando muchos alimentos ricos pero poco sanos y aumentando el consumo de otros mucho más sanos. Así que, imaginamos, que la hija de Vicky Martín Berrocal reconoce haberse pasado un poquito durante estas vacaciones. Y es por ello por lo que, para compensarlo, da a su organismo un chute detox a base de jengibre, limón y miel. Tres superalimentos que le sientan de maravilla.

Jengibre, limón y miel, la combinación perfecta

El jengibre, que es una raíz usada desde hace cientos de años en países como China; es el ingrediente perfecto para ayudarnos en el proceso de adelgazamiento. Su algo contenido en fibra y sus propiedades antibióticas tienen un efecto diurético que mejoran la eliminación de toxinas (tan necesaria en esta época) y reduce el apetito. Algo parecido ocurre con el limón, que como casi todos los cítricos, ayuda a eliminar toxinas y sienta divinamente al organismo. La miel, por su parte, además de actuar como edulcorante natural para este original zumo detox, es imprescindible en este tipo de dietas pues, aporta muchísima energía y evita la fatiga. Algo necesario cuando una está comiendo en menores cantidades que de costumbre. Sin duda, queda claro que el zumo detox de Alba Díaz, además de agua, solo lleva tres ingredientes fáciles de encontrar en nuestro supermercado de confianza. El suyo es comprado y ya preparado pero nosotras podemos hacerlo en casa sin problema. ¿Nos animamos?