Si todavía no has introducido el retinol en tu rutina de belleza te estás perdiendo la mejor arma contra el envejecimiento, la apariencia de las líneas de expresión, las manchas y la textura de la piel. Muchas de las que aún no se han decidido a utilizar este producto verdaderamente milagroso es porque no saben cómo hacerlo o no tienen muy claro cómo introducirlo en su rutina díaria. Pero eso va a cambiar ahora mismo ya que vuestras amigas de revista Semana os explicamos cómo introducirlo paulatinamente en nuestra vida y sacar el máximo partido de todos sus beneficios.

El primer mes: El primer mes que empieces a utilizar tu nuevo producto con retinol deberás aplicarlo cada tercer noche de la semana (dos veces por semana). Por ejemplo, de lunes a domingo tan solo te lo aplicarás dos noches. El lunes y el jueves.

El segundo mes: es el momento de subir la frecuencia si tu piel ya se ha habituado al producto. Para ello aumentaremos a aplicarlo cada dos noches (tres veces por semana). Esto será, por ejemplo: Martes, Jueves y Sábado.

Debemos introducir el retinol lentamente en nuestra rutina para que nuestra piel se acostumbre

Después del tercer mes: Aumentamos a 4-5 noches a la semana. Esto podría ser los días Lunes, Martes, Jueves, Viernes (añadiendo optativamente un día del fin de semana). Los días de descanso (Miercoles y Sábado o Domingo) puedes exfoliarte para complementar los efectos del retinol o dejar a tu piel descansar para recuperar tu barrera cutanea y mantener tu piel luminosa e hidratada.

Es importante destacar que, durante todo este proceso, es fundamental prestar atención a los efectos que el retinol tiene en nuestra piel. En los primeros días es normal experimentar una ligera sensación de picor, sequedad o enrojecimiento. Si estos síntomas se mantienen por más tiempo del necesario o se intensifican, deberás reducir la frecuencia de aplicación y aplicar una crema hidratante de calidad para ayudar a mitigar estos efectos secundarios.

También es importante tener en cuenta que, aunque el retinol es un excelente producto para combatir los signos del envejecimiento, no es recomendable para todas las personas. Por ejemplo, si tienes la piel extremadamente sensible o sufres de acné grave, deberás consultar a un dermatólogo antes de comenzar a usar este producto.

La constancia es la clave para que el retinol lleve tu piel al siguiente nivel

Si aún no has incorporado el retinol en tu rutina de belleza, no dudes en hacerlo. Si se usa adecuadamente, este producto puede ser una de las mejores armas que tenemos para combatir los signos del envejecimiento y mantener una piel sana y radiante. Recuerda comenzar poco a poco, aumentando la frecuencia de aplicación a medida que tu piel se adapta, y prestando atención a los efectos secundarios. Si tienes dudas, consulta a un dermatólogo y, sobre todo, no te rindas: los beneficios de usar retinol valen la pena.

Por último, recuerda que al comenzar a usar el retinol, se debe empezar con una concentración baja de este ingrediente activo. Un 0.3% es un buen punto de partida para la mayoría de las personas. A medida que tu piel se adapta, puedes ir aumentando gradualmente la concentración del retinol en los productos que utilices. Un porcentaje más alto puede tener efectos secundarios indeseados, como una mayor sequedad y descamación de la piel, que podrían incluso agravar los signos del envejecimiento.

Lo más importante ser constante y utilizar el retinol de manera regular para obtener los mejores resultados.