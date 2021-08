La joven ha confesado en su cuenta de Instagram que ella toma unas vitaminas anticaída que le permiten presumir de voluminosa melena en tan solo 3 meses.

Después de unas maravillosas vacaciones en Ibiza, Adara Molinero ha vuelto a Madrid con las pilas cargadas y dispuesta a retomar su rutina sin perder ni un ápice de estilo. Es por ello por lo que, nada más volver de la isla pitiusa, la joven sorprendía a sus seguidores de Instagram haciéndose la manicura en casa. «¡Por fin puedo hacerme la manicura en casa! Muchas veces no me da tiempo a ir a ningún sitio o no me dan cita porque no hay hueco. Estoy alucinando porque me duran un montón perfectas y encima son súper fáciles de hacer»; contaba la exconcursante de Gran Hermano a través de su perfil de la red social. Sin embargo, sus uñas no es lo único que la influencer ha querido cuidar tras su vuelta a la realidad. Y es que también ha querido devolver el volumen y la vitalidad a su cabello. Algo que, según ella misma ha contado, consigue gracias a unas vitaminas anticaída.

Las vitaminas anticaída que utiliza Adara Molinero para recuperar su cabello

«Me compré estas vitaminas en la farmacia y van bastante bien. A los tres meses tienes una peluca que ni tu muñeca de la niñez»; escribía divertida a través de su cuenta de Instagram. «Me quedo calva, amigas. ¿A ti también te deja calva el estrés?»; añadía reconociendo que su problema tiene su origen en el estrés. Y no nos extraña lo más mínimo, pues tras la ruptura de su relación con Rodri Fuertes, la joven ha debido vivir una época de lo más estresante que no deseamos a nadie.

Está demostrado que el estrés físico o emocional puede causar la caída de la mitad hasta tres cuartos del cabello. Una patología que recibe el nombre de efluvio telógeno y que afortunadamente Adara Molinero ha conseguido frenar gracias a unas efectivas vitaminas anticaída. Se trata, según hemos podido ver en la imagen que ha compartido, del complemento alimenticio Vitalfan Anticaída Reaccional de René Furterer.

Un complejo vitamínico que asocia activos vegetales y aporta biotina o vitamina B8 y oligoelementos (selenio y zinc) para mantener la fuerza y la vitalidad del pelo. Para ello se debe tomar un comprimido al día durante tres meses, siempre acompañado de una alimentación sana y variada. La ex gran hermana lo suele tomar con el desayuno y, tal y como hemos podido comprobar, para ella la primera comida del día equivale a unas deliciosas tostabas de pan integral y una buena taza de café con leche. Una combinación ganadora que, acompañada de estas vitaminas anticaída, seguro que consigue hacer que Adara Molinero vuelva a presumir de pelazo.