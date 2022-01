Paula Echevarría, Marta Hazas, Hiba Abouk, Maribel Verdú, María Pombo… La lista de famosas que confían en Tacha Beauty es infinita. Y es que además de servicios de peluquería y manicura, en este templo de belleza también cuentan con una amplia carta de tratamientos en cabina de los que funcionan de verdad. Uno de los más demandados, sin duda, es la radiofrecuencia facial, y la última en animarse a probarla ha sido Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal rejuvenece su piel con el tratamiento más top

Los excesos de las navidades no solo se reflejan en los kilos: ojeras marcadas, bolsas, cara hinchada, arruguitas… Además de un buen descanso y beber mucha agua, para devolverle la luminosidad al rostro y luchar contra el paso del tiempo Vicky Martín Berrocal ha decidido apostar por uno de los tratamientos en cabina más eficaces: la radiofrecuencia, también conocida como Indiba.

¿Cómo funciona? Simplemente la impresión de calor mediante ondas de radiofrecuencia en las capas más profundas de la piel provoca la estimulación celular que produce el colágeno, capaz de paliar los signos de envejecimiento. De hecho, una de las cosas por las que ha ido ganando cada vez más adeptas es porque es una técnica no invasiva, perfecta para quienes no quieren traspasar la línea de la cirugía. Además, como no introduce ninguna sustancia en la piel, los efectos secundarios se minimizan.

«Indoloro y sin efectos secundarios. Es lo más de lo más. Lo recomiendo», escribía la madre de Alba Díaz junto a una foto suya mientras se realizaba el tratamiento. Y es que Indiba, al tener un efecto de reparación, hace que las células se encuentren en mejor estado y por lo tanto funcionen de manera óptima, lo que se traduce en resultados visibles de rejuvenecimiento, luminosidad, hidratación y regeneración facial.

¿Cuándo se ven los resultados?

Por lo general, a partir de una sola sesión los resultados son evidentes, consiguiendo un aspecto radiante, así como una piel más firme y rejuvenecida. Pero como todo en la vida, no existen los milagros, y el tratamiento de Vicky Martín Berrocal tiene un efecto acumulativo, por lo que hay que ser constante. Se suele comenzar con sesiones semanales hasta completar de 4 a 6 (en función de cada paciente) y después se establece una pauta de sesión cada dos semanas.

No solo se aplica en el rostro

Además de en la zona facial (cara, cuello, escote…) la radiofrecuencia también funciona muy bien en las manos y a nivel corporal (brazos, pecho, abdomen…). En este caso contribuye a combatir la flacidez, a eliminar la celulitis y la piel de naranja y a luchar contra la grasa localizada. ¡Todo beneficios! Pruébala ya.