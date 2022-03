Este ha sido un año de cambios para Vicky Martín Berrocal. No solo se ha atrevido a dejar de lado su larga melena flamenca, y lanzarse al corte de pelo de la temporada -el long bob-, también se ha centrando en ella misma para mitigar el sobrepeso que le acompañaba en los últimos años. Si bien nunca ha perdido la sonrisa, ha sido ahora cuando la vemos más feliz y renovada que nunca. Aunque, eso sí, su estado emocional se encuentra en horas bajas tras romper su relación sentimental con el empresario portugués Joao Viegas, con el que llevaba saliendo desde hacía tres años.

Hasta hace muy poco, llevaba una vida muy ajetreada. Vivía entre Portugal (donde Joao, su expareja, tenía fijada su residencia) y España donde trabajaba como diseñadora de su firma de moda ‘Victoria’ y como colaboradora habitual del programa semanal ‘El show de Bertín’ (televisado en Canal Sur y Telemadrid).

Con tantos cambios de residencia, llevar una vida sana le resultaba muy complicado. Sin embargo, con esfuerzo y constancia, ha conseguido su objetivo y ahora puede presumir orgullosa de haber perdido 20 kilos en un año, de forma saludable, gracias a manos expertas en la materia. Y es que se ha sumado a la campaña ‘Más Grande Que Yo‘, de la que es madrina de honor. Es un movimiento que tiene la misión de cambiar la percepción y el estigma social sobre la obesidad, concienciando sobre la importancia de acudir a un especialista siempre que sea necesario.

La rutina deportiva de Vicky Martín Berrocal incluye saltos a la comba

¿Cuántas horas te has pasado de pequeña saltando a la comba? Si tú no lo has hecho, pregúntale a tu abuela. Era el rey de los juegos infantiles y además de ser muy divertido, quemaba muchas calorías. Por eso, a día de hoy, es uno de los ejercicios con los que más se adelgaza, en menos tiempo, incluso más que corriendo. Dependiendo de la intensidad del ritmo, se pueden llegar a consumir entre 300 y 450 calorías en 30 minutos de saltos.

Sin embargo, además de perder peso, también mejora la musculatura, la coordinación, la agilidad y la resistencia, algo imprescibdible a la hora de practicar cualquier tipo de deporte. Eso sí, requiere de habilidad para hacerlo correctamente. En este sentido, la propia Vicky reconoce que, al principio, le costó mucho aprender pero ahora está encantada: «una vez le coges el tranquillo, se disfruta tela».

Otra de sus ventajas es que es una opción muy buena para moverte desde casa, sin necesidad de ir al gimnasio, o incluso al aire libre. Por no mencionar que la única inversión económica que tienes que realizar es comprar una comba y, ¡listo!. Pero antes de empezar con este ejercicio físico, lo mejor es que consultes con un experto para saber si estás en condiciones de hacerlo. Esta actividad no está aconsejada para personas con lesiones o problemas en los huesos, corazón o pulmones. Ella lo realiza en la escuela de boxeo ‘Ray Events’, guiada bajo las directrices de un coach deportivo.