La mayor ventaja con la que cuentan los labiales de larga duración es que no se transfieren. Puedes beber de un vaso sin mancharlo, o dar dos besos a una persona sin dejar marca en sus mejillas. Otro plus es que duran horas y horas intactos, sin la necesidad de retoques. Eso sí, en ocasiones cuentan con una pequeña desventaja. Y es que algunos labiales resultan algo pesados. Pero para evitarlo, las firmas trabajan en sus formulaciones, incluyendo aceites hidratantes (generalmente de origen natural) como el aceite de aguacate, el aceite de albaricoque, el aceite de rosa mosqueta, la manteca de Karité, la mantequilla de mango... Además, también hay otros trucos que te permitirán sacarles el máximo partido a tus labiales long lasting. Toma nota, la maquilladora Cristina Lobato te desvela todo lo que necesitas saber.

Preparar los labios es imprescindible

La preparación del labio es clave para que el resultado sea perfecto. "Primero aplica un exfoliante labial para eliminar células muertas y los pellejitos que se forman habitualmente. Después hidrata con un bálsamo o aplica un primer de labios. A continuación, espera unos minutos antes de comenzar a maquillar", explica la maquilladora.

Así debe ser su aplicación

Lo ideal es comenzar a maquillar el labio superior desde la parte central, marcando el arco de cupido y deslizando suavemente el producto hacia las comisuras. Después sigue el mismo proceso en el labio inferior, rellenando la parte central y difuminando hacia las comisuras. "Evita el exceso de producto, generalmente los labiales de larga duración son composiciones que pigmentan muy bien, con lo cual no es necesario aplicar demasiadas capas", afirma Cristina Lobato.

Evita que el color en la parte interior de los labios se pierda

Es un efecto que detestamos. Para evitar que se pierda color en la parte interior de los labios, la maquilladora recomienda utilizar una prebase que hidrate, suavice y ayude a fijar el producto. Si todavía no las usas recuerda que las prebases consiguen neutralizar nuestro propio color de labios. De esta manera se refleja el color real del labial y evitamos distintos grados de pigmentación.

Desmaquilla correctamente

Para desmaquillar los labiales long lasting Cristina Lobato recomienda hacerlo con un disco de algodón empapado con desmaquillante de ojos, aunque también puedes hacerlo con un poco de agua micelar.

Y recuerda...

No es aconsejable utilizar esta clase de labiales diariamente, a no ser que sigas una estricta rutina de hidratación todas las noches. Si no es así, mejor apuesta por los labiales de larga duración solo en ocasiones especiales, cuando tus eventos lo requieran.