Unas pestañas más densas, fuertes y largas son el deseo de todas. Nagore Robles nos desvela su producto estrella para conseguirlas

Hace ya más de un año que las mascarillas se convirtieron en el complemento indispensable de nuestras vidas, provocando que la mirada cobrara aún más protagonismo. Ahora comienza a verse el final y parece que pronto podremos deshacernos de ellas en los espacios abiertos, aunque seguirán siendo obligatorios en el interior y los ojos continuarán siendo el centro de nuestro maquillaje. Por ello, es esencial que tanto las cejas como las pestañas estén perfectas, y es ahí donde nos hemos apuntado el truco de Nagore Robles.

Sí deben ser tus pestañas y cejas para conseguir una mirada perfecta

Una cejas impecables y unas pestañas potentes son el sueño de todas. En las primeras, las modas también mandan y, aunque ahora se apuesta por la naturalidad, eso no quiere decir que no deban estar perfectamente delineadas enmarcando la forma de los ojos para darles más expresividad. En el caso de las pestañas todas lo tenemos claro, lo que queremos es que nos crezcan más, estén más densas, largas y pobladas. Nagore Robles ha compartido ese producto fetiche con el que lo consigue.

La colaboradora de televisión ha recurrido a uno de los serum de pestañas que logran fortalecerlas y hacer que crezcan con más rapidez. Su producto estrella es Xlash un potente serum crece pestañas con el que se consigue entre 8 y 12 semanas que las pestañas sean visiblemente más largas (experimentan hasta un 40% de crecimiento), el color se intensifique y la curvatura aumente.

Sus principios activos estimulan los folículos pilosos de tal manera que nacen nuevas pestañas, se retrasa la caída y se alarga el ciclo de crecimiento, dando como resultado que las pestañas terminen siendo más largas, más densas, fuertes y en muchos casos, incluso más oscuras.

Una forma muy poética

Xlash se debe aplicar una vez al día, preferiblemente por la noche antes de ir a la cama, para que el producto actúe mientras duermes, después de haberte desmaquillado perfectamente el rostro.

Ponte una fina línea sobre la piel limpia y seca en la raíz de las pestañas superiores (similar a un eyeliner) dando varias pasadas a ras de pestañas. Espera que se seque antes de apoyar la cara o frotar los ojos.

Nagore Robles está encantada con el resultado, y nos lo ha contado de la manera más poética posible: «Cuantas veces he mentido, me he escondido detrás de una broma, he llorado por dentro mientras sonreía… dicen que el ser humano mentimos una media de dos veces al día.

Yo podía hacer un papel siempre que salía de mi casa, pero cuando me miraban a los ojos estaba desnuda, descubierta y obligatoriamente honesta.

Hay una forma de desmontarme, y es pedirte que te mire en silencio, ahí estoy desarmada, ahí soy yo, ahí estoy perdida, yo, y déjame decirte que también tú».