Somos muchos los que tenemos problemas a la hora de llevar gafas y mascarillas. Irene Rosales nos revela su secreto para que dejen de empañarse

Desde que llegara el coronavirus, hemos visto como nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. Muchos de nuestros hábitos se han visto modificados, sobre todo con la imposición de la mascarilla para evitar la propagación del virus. Este nuevo accesorio ha salvado muchas vidas, pero si bien es cierto que ha sido incómodo para una parte muy específica de la población: los que llevaban gafas. Este colectivo ha vivido cómo sus gafas se empañaban con las mascarillas con el molesto vaho que se genera. Pero ahora, Irene Rosales nos descubre cómo acabar con él y, en la medida de lo posible, ir más cómodos con las mascarillas.

Irene Rosales nos desvela su último descubrimiento

Aunque durante esta semana Fernando Simón ha anunciado que probablemente ya no tengamos que llevar las mascarillas en espacios abiertos a partir de mitad o finales de junio, tenemos la solución para evitar el vaho en nuestras gafas. Sobre todo ahora, que es mucha más población la que recurre a las gafas de sol para proteger su vista en verano. Por este motivo, este truco nos mejorará la vida (y mucho) a todos aquellos que usamos a diario gafas de vista o a aquellos que protegemos nuestros ojos con gafas de sol. «No sabéis la ilusión que me ha hecho encontrar esto en una gasolinera, que lo he comprado en una gasolinera, y ya no se me van a empañar más las gafas de sol cuando vaya con las gafas y la mascarilla«, ha revelado Irene Rosales muy feliz.

Tal y como ha revelado la sevillana ha optado por un spray antivaho que promete que tus gafas no se empañen con la mascarilla. Además, ha sido todo un éxito entre sus seguidores, ya que muchos le han preguntado si funciona. «Me estáis preguntado mucho si funciona el spray para las gafas, y tengo que deciros que yo lo he probado y funciona, pero imagino que habrá que echar el spray al menos una vez al día porque si se ensucian las gafas se quitará el producto», ha explicado.

Sprais, gamuzas limpiadoras… estos productos prometen facilitarnos el uso de las mascarillas

Desde que empezáramos a lucir las mascarillas, son muchos los productos que han salido al mercado para mejorar nuestra calidad de vida. Siendo uno de los más llamativos estos productos antivaho que prometen no empañar nuestras gafas. Además de sprais, que es lo que utiliza Irene Rosales, también hay gamuzas o bayetas limpiadoras que nos ayudan a evitar esa molestia sensación de no ver nada cuando llevamos mascarilla y gafas. Os enseñamos algunos de estos productos.