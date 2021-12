Los tintes y las herramientas de peinado a menudo pueden causar daños en el pelo. Por eso, frente a su uso hay que cuidar, hidratar y protegerlo bien para que permanezca perfecto durante más tiempo y nos dure más tiempo la coloración. Estos días quien ha cambiado el color de su cabello ha sido Anna Ferrer. La hija de Paz Padilla ha comentado además dónde y cómo se lo hace ella y hay cosas de las que deberíamos tomar nota si queremos hacer lo mismo con el nuestro.

Un cabello sano a pesar de tintes y cambios de color

Uno de los preceptos de Anna Ferrer es que hay cosas que es mejor no hacerse ella misma en casa. Y una de ellas es el color. Este es un consejo muy útil en la mayoría de los casos, en los que no tenemos idea de peluquería, ya que aunque creamos que sabemos de lo que hablamos, muchas veces no controlamos ni los tiempos ni los ingredientes de una coloración y el resultado puede no ser el esperado.

Sin experiencia, en el mejor de los casos, todo quedará en una anécdota y una coloración distinta a lo que esperábamos o que dura menos tiempo. En el peor, si no tenemos cuidado y utilizamos fórmulas agresivas, puede ser el cabello el que acabe pagando los platos rotos y no se muestre con todo el brillo y la fuerza que debería.

En manos de los expertos

También acudiendo a los que más saben podemos encontrarnos con problemas que se atajan con prevención. Porque, aunque los tintes que utilicen sean respetuosos con nuestro pelo y en muchos casos sean de origen natural, hace falta un cuidado que se mantenga en el tiempo, y eso hay que completarlo en casa.

Los acondicionadores y mascarillas pueden ser nuestros aliados para que las puntas no se abran antes de tiempo. Pero, además, existen tratamientos específicos para cabellos teñidos como el favorito de muchas celebrities, Olaplex, que está pensado para ayudar a restaurar, mantener y proteger el cabello tras la tinción. Y por supuesto, tenemos que usar protectores de calor antes de usar las herramientas de peinado y también un buen cepillo: nada rompe más el cabello que los enredos y los tirones para deshacerlos.

Sanear el cabello, otros de los imprescindibles

Además de hidratarlo en profundidad y dar tratamientos específicos, hay otra cosa que Anna Ferrer ha hecho en este tiempo entre coloración y coloración y que deberíamos hacer varias veces al año. Esto es, cortar unos centímetros el cabello.

En el caso del pelo cortos esa cita con las tijeras debería darse cada mes y medio para que el peinado se mantenga, pero se va alargando a medida que también lo hace la melena. Lo ideal para melenas midi es una vez por estación del año y para las melenas más largas, con un par de veces al año, será suficiente siempre y cuando se meta un buen corte.