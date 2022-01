A Laura Fa le gusta verse bien y lucir perfecta en pantalla, y por este motivo siempre procura cuidar al máximo su imagen. La colaboradora de Sálvame acude con asiduidad a clínicas estéticas para realizarse tratamientos en cabina que le ayudan a mantener la juventud e hidratación en el rostro y la firmeza en el cuerpo. Pero tampoco descuida su melena, y por ello puso rumbo a la peluquería para sanear su cabello y combatir el indeseado encrespamiento con uno de los mejores tratamientos que existen actualmente: la keratina.

Laura Fa apuesta por el tratamiento más eficaz para mantener su melena perfecta

«Dos o tres veces al año me hago la keratina, que me quita el encrespamiento pero no me deja el pelo aplastado. Es una maravilla», escribía Laura Fa en Instagram junto a unos vídeos mostrando el proceso del tratamiento. La catalana se puso en las mejores manos, las del estilista José Valle, director creativo de Backstage BCN, quién decidió apostar por la versión silk fusion. Esta keratina contiene en su fórmula una combinación de proteína de trigo, aloe vera y colágeno, procesados de una manera única para favorecer la infusión de aminoácidos en el cabello y de esta manera reconstruir y nutrir la parte más interna de la melena.

¿Cómo se aplica?

Después de aplicar la keratina sobre el cabello, el estilista lo seca y acaba sellando el producto con una herramienta alisadora a temperatura muy alta (se tarda en aplicar un par de horas como máximo). Lo cierto es que cada vez son más las famosas que recurren cada varios meses a este tratamiento. ¿El motivo? Se consigue un tacto de seda y el resultado es un cabello joven y saludable. Además, se reduce el ondulado, se gana hidratación y se consigue decir adiós al frizz al instante. Lo mejor es que la keratina está indicada para todo tipo de melenas y también brinda excelentes resultados en cabellos coloreados o con mechas.

Cuidados clave tras el tratamiento

El tratamiento silk fusion de Laura Fa suele durar alrededor de 3 a 6 meses, así que lo aconsejable es repetir este tratamiento a lo largo del año, ya que se va perdiendo el efecto de forma progresiva. En cualquier caso, la keratina es una opción perfecta para dejar de ser esclava de herramientas de calor como el secador y la plancha, que tanto estropean el pelo. Eso sí, si te animas a probarlo recuerda que después tendrás que utilizar productos sin sulfatos, para cuidar el cabello y mantenerlo liso por más tiempo. Además la mascarilla capilar deberás usarla al menos una vez a la semana y el acondicionador siempre que te lo laves.