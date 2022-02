Isa Pantoja sigue muy enfadada con su hermano, Kiko Rivera, por las duras declaraciones que hizo sobre ella. Tanto es así que ha decidido no felicitarle por su 38 cumpleaños: «No pienso felicitarle, no le deseo nada malo, pero no procede ahora mismo felicitarle porque además no me sale. Lo mejor es que marquemos distancia», afirmaba la joven hoy mismo en ‘El programa de Ana Rosa’.

Lo cierto es que aunque la novia de Asraf Beno es una mujer fuerte, no puede esconder su decepción y tristeza. Además, todos estos disgustos le están pasando factura, tanto psicológicamente como físicamente. De hecho, su piel está sufriendo también las consecuencias: «El estrés de estos días me ha dejado secuelas en la piel», escribía Chabelita en Instagram.

Así que para poner remedio a su rostro apagado y combatir granitos y otros problemas derivados de la ansiedad, la hija de la tonadillera más famosa de España ha puesto rumbo a su clínica de medicina estética de confianza, Diego de León. Y allí se ha realizado un protocolo totalmente personalizado.

Chabelita recurre a un tratamiento top para devolverle la luz a su piel

«El tratamiento que se ha hecho Isa Pantoja consiste en aplicar ácido hialurónico no reticulado, después hemos utilizado dermapen y, por último, hemos añadido vitaminas personalizadas. Con estos tres pasos conseguimos un efecto ‘glowy’ inmediato y decimos adiós al estrés facial», explicaba el doctor Miguel de la Peña a todos los que le preguntaban qué se había hecho exactamente Chabelita.

Con cada uno de los tres pasos se logra un claro objetivo

El ácido hialurónico tiene un gran poder de hidratación, ya que es capaz de absorber hasta 1.000 veces su peso en agua, por lo que ayuda a mantener la piel tersa, saludable y luminosa.

En cuanto a dermapen, es un dispositivo formado por microagujas que penetran en la piel y provocan la estimulación necesaria de las células que se encargan de la producción de colágeno y elastina de forma natural. En definitiva, es un tratamiento facial que rejuvenece y mejora la textura del rostro, sin efectos secundarios.

Por último, las vitaminas a las que ha recurrido Chabelita en su tratamiento se aplican a través de unas microinyecciones en diferentes puntos del rostro para reactivar el metabolismo biológico de los fibroblastos, haciendo que la dermis recupere gran parte de su frescura. Básicamente es un protocolo de nutrición que trae como resultados una piel rejuvenecida, jugosa y con mucha más luz.

Isa Pantoja ha quedado encantada y tras esta sesión de belleza… ¡ya se ve mucho más guapa!