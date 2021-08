La modelo se ha sometido, en una misma tarde, a un tratamiento adelgazante en un conocido centro de belleza y ha acudido al salón de uñas a renovar su manicura.

¿No os suele pasar que tenéis una lista interminable de cosas por hacer y que un día, de repente, os da el venazo y os ponéis a tachar una a una todas las tareas que teníais pendientes hasta quedaros libres? Pues algo parecido le ha debido pasar a Virginia Troconis recientemente. La modelo venezolana llevaba tiempo queriendo retomar sus rutinas de belleza, alteradas por el verano, y tratar algunas partes de su cuerpo para estar tan divina como de costumbre. Y eso es justamente lo que hizo ayer. ¡Todo en el mismo día! La joven el pasado viernes decidió que no iba a parar quieta y se fue directamente del centro de belleza al salón de uñas; pues tenía cita para someterse a un tratamiento anticelulítico pero también para renovar su manicura y su pedicura. ¡Casi nada!

La reportera de Como Sapiens, que desde que está en Marbella no para de cuidar su cuerpo en The Bruch Fit Club, una incitativa que lucha por que la actividad física no decaiga en verano y a la que ella y muchas otras influencers se han unido; ocupó su tarde del viernes en mimar su cuerpo, sus manos y sus pies. Y, para ello, decidió pasar por sus centros de belleza y uñas de confianza. Una idea que compartió con sus más de 221 mil seguidores, donde mostró el proceso pero también el resultado.

Tratamiento anticelulítico, manicura y pedicura: El plan beauty de viernes de Virginia Troconis

La mujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ primero pasó por uno de los muchos centros Tacha, su salón de belleza preferido, y se sometió a un tratamiento anticelulítico llamado Remodelage. Se trata de un masaje a través del cual los tejidos se oxigenan, potenciando el drenaje natural de la linfa y la eliminación de loas desechos metabólicos. Al tratarse de un masaje activo, resulta ideal para combatir la celulitis, adecuado para las mujeres en todas las etapas de su vida. Particularmente beneficioso durante los cambios hormonales importantes como los producidos durante el embarazo y la menopausia. Un tratamiento del que ella salió encantada. «Estoy feliz con los resultados del Remodelage. Es la primera vez que lo hago una vez a la semana y se nota mucho»; escribía a través de su Instagram.

Después, y casi sin parar en ningún otro lugar, Virginia Troconis pasó por Milk&roses, un salón de belleza situado en Marbella, donde la joven quiso retocar su pedicura y su manicura. ¡Y eligió un tono muy veraniego! Sin duda, un plan de viernes de lo más beauty (y de lo más completo) que dejó a la colaboradora renovada de los pies a la cabeza. ¡Nos encanta!