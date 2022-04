Soraya Arnelas ha recomendado a sus seguidores la Ronquina y no ha tardado en convertirte en un boom de ventas. La cantante no cesa en su afán de dar consejos para lucir pelazo y todas sus recomendaciones son ya un clásico. Dice que desde que usa este tónico capilar, le ha crecido mucho la melena y, además, con mucho más volumen.

Se trata de un producto formado principalmente por ingredientes naturales, entre los que destacan la corteza de quina y el romero, dos plantas con multitud de propiedades que tienen un efecto inmediato sobre el cuero cabelludo, el cual penetra hasta el bulbo capilar, evitando así, la generación de seborrea e infecciones.

Entre sus bondades destaca principalmente su capacidad para combatir la caída del cabello o la caspa. Tan atractivos son sus beneficios como su precio, 5,95 euros los 1.000 ml. Solo tienes que aplicarlo sobre tu pelo mojado, masajearlo durante unos minutos y esperar que se seque, al aire libre, antes de peinarlo.

Soraya Arnelas encuentra en la Ronquina su aliado perfecto para pasar de melena a melenaza

La quina es una planta originaria del Amazonas con propiedades regeneradoras estimulantes del folículo piloso. Mantienen la humedad del cabello, dándole elasticidad y brillo y favorece su crecimiento.

El romero, por su parte, es uno de los métodos naturales más conocidos para estimular el crecimiento del pelo. Estimula los folículos para que se mantengan activos y produzcan cabello cada vez más fuerte y saludable. También cabe resaltar que es un ingrediente natural rico en vitaminas y minerales que ayudan al cabello a que se mantenga brillante y grueso, evitando que se rompa. Y, si con esto no fuera suficiente, también favorece la pigmentación del cabello, previniendo las canas prematuras.

La cantante vive su momento más dulce

A sus 39 años, Soraya está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida y está disfrutando al máximo la maternidad de su segunda hija Olivia, que llegó al mundo el pasado mes de octubre. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se dedica en cuerpo y alma a cuidar de su bebé recién nacida y de Manuela, su primogénita, que está a punto de cumplir cinco añitos.

Está tan feliz en su papel de madre, que no descarta ampliar la familia pronto y dar un paso más en su romance con Miguel Ángel Herrera y casarse. Y es que la pareja ha tenido que aplazar su enlace por la pandemia, pero están deseando poder retomar la celebración lo antes posible.

Y si en el terreno personal la vida le sonríe, en lo profesional no se queda atrás. Hace poco participó en el concurso Celebrity Bake off donde nos ha hecho testigos de sus dotes para la repostería. Y, por si esto no fuera suficiente, el pasado mes de septiembre lanzó nuevo single bajo el título Soy esa mujer. Sin duda, una época dorada que está viviendo con mucho amor.