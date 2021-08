Este cosmético puede ser de gran eficacia al final de verano. Así es como tienes que usar el exfoliante para sacarle el máximo partido a tus rutinas de belleza.

Es un paso de las rutinas de belleza que mucha gente se salta, pero la exfoliación es importante. Y lo es, especialmente en algunos momentos del año. Habitualmente hay quien se aplica el exfoliante antes de comenzar las vacaciones, para que su piel se prepare para el verano.

El cuidado antes de ir a la playa

Y esa es una buena idea. Así llega libre de pieles muertas y preparada para que las cremas de protección solar, los aftersun y las hidratantes hagan su trabajo con mayor eficacia en esos días en los que necesitamos que cuiden de la piel como nunca.

Sin embargo, a veces olvidamos u omitimos de manera voluntaria, ese paso cuando regresamos a casa tras esos días al sol. Existe el falso mito que sostiene que al exfoliar la piel nuestro bronceado desaparecerá antes, pero eso no tiene por qué suceder, de hecho, una buena exfoliación e hidratación puede hacer incluso lo contrario: que dure más.

Es algo que solo se dará en caso de que más que broncearnos, nos hayamos quemado. Entonces sí, las capas más externas de la piel se habrán convertido en un exceso que acabará cayéndose más pronto que tarde, y no será por culpa del exfoliante. Eso sí, al estar la piel tan irritada, no es adecuado exponerla a una exfoliación mecánica para no alterarla más.

Exfoliar la piel tras las vacaciones

En condiciones normales, si hemos cuidado nuestra piel y no hemos dejado que se exponga demasiado al sol, tendremos un bronceado más duradero y seguramente la piel mucho más rejuvenecida. Aunque la arena ya ejerce como exfoliante natural en muchos casos, no está de más aplicar uno suave al llegar a casa.

Todo lo que tenemos que hacer es buscar el formato que más nos convenga (los hay en crema o directamente en gel) y aplicárnoslo en la ducha. Lo ideal es hacerlo antes de usar nuestro gel corporal habitual, porque el exfoliante moverá la suciedad de la superficie cutánea y el gel ayudará a que quede completamente libre.

Cómo aplicar el exfoliante corporal

Para aplicarlo lo ideal es masajear nuestra piel, estando esta húmeda, y hacerlo suavemente con un poco de exfoliante. El masaje es preferible que se dé en círculos para arrastrar cualquier suciedad.

Como decimos, el masaje puede realizarse directamente con la mano aunque hay quien utiliza un guante de crin. Si optamos por esta idea, entonces es mejor que no usemos formulaciones granuladas, porque la suma de ambos puede resultar demasiado agresiva para la piel.

Y un apunte importante: si queremos también depilarnos, es mejor hacerlo siempre después. Si nos pasamos la cuchilla o nos hacemos la cera y luego nos exfoliamos, puede ser que irritemos más la piel de la zona, así que mejor en ese orden: primero exfoliante, después depilación.