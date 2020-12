Si tienes la piel grasa, debes cuidarla con productos especializados que te ayuden a equilibrarla. Te contamos cuáles son nuestros favoritos.

Si has entrado en este artículo es porque probablemente sientas que tienes la piel grasa y buscas soluciones para ello. Y estás de suerte porque nosotros las tenemos. El hecho de que tengas una piel con tendencia grasa no debe preocuparte, pues es algo bastante habitual y precisamente por ello existen multitud de marcas de cosmética que han trabajado en encontrar fórmulas especialmente pensadas para este tipo de dermis. La piel grasa tiene su origen en la hipersecreción de sebo. Es decir, nuestra piel produce demasiado sebo lo que hace que los niveles de este esté desequilibrados y nuestra cara y cuerpo acaben más brillantes y pegajosos de lo que nos gustaría. Y, aunque el brillo en la piel es una de las tendencias del momento (arriba el highlighter), es cierto que este shimmer no es tan lustroso como desearíamos.

Cuando la secreción de sebo es excesiva suele causarnos incomodidad y, además, esta suele favorecer la aparición de granitos; algo que a absolutamente nadie le gusta. Si al brillo efecto bombillla le sumamos una cantidad de acné desorbitada, nuestra piel grasa acabará por convertirse en nuestra peor enemiga. Y no es plan. Nuestra piel es solo una y debemos quererla y cuidarla sea como sea. Eso sí, podemos encontrar productos específicos para ella que la mimen tal y como se merece. Limpiadores faciales, cremas, geles, exfoliantes y aceites que consigan equilibrar el exceso de sebo y nos den un aspecto radiante (que no brillante).

Los productos que necesitas incluir en tu neceser si tienes la piel grasa

Son muchas las marcas y los laboratorios que han invertido su tiempo y dinero en conseguir cosméticos que nos ayuden a matificar la piel, dejándola con un aspecto más limpio y suave; pero también que nos ayude a equilibrar los niveles de sebo de esta, previniendo el exceso de grasa e impurezas. Importantes firmas dermatológicas como Sesderma, La Roche Posay, Clarins o Garnier han sacado sus propias líneas de productos pensados exclusivamente para personas con la piel mixta o con tendencia gracias. Cremas, geles y aceites ideales para las pieles con exceso de sebo y que se convertirán en tus mejores aliados. ¡Mira!