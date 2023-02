Seguro que en alguna ocasión te has vuelto loca intentando domar tus rizos. Y es que si el pelo rizado no recibe los cuidados necesarios, se vuelve rebelde, encrespado y muy difícil de peinar. Pero no te preocupes, si sigues estos sencillos consejos, podrás presumir de pelazo.

Presta mucha atención al lavado

Lavar correctamente el pelo rizado es fundamental para conseguir unas ondas definidas y suaves. El primer paso es utilizar un producto adecuado sin siliconas ni sulfatos. Aplícalo sobre tu pelo mojado y extiéndelo por el cuero cabelludo con movimientos circulares. Con un peine de púas anchas distribuye el producto por todo el pelo hasta las puntas y déjalo actuar durante al menos 2 minutos. Aclara con abundante agua tibia y repite la misma operación una segunda vez.

Hidrata de forma continuada

El cabello rizado necesita un extra de hidratación porque normalmente suele ser muy seco. Por ello, una o dos veces a la semana, debes utilizar una mascarilla para hidratarlo en profundidad. Intenta que contenga entre sus ingredientes aloe vera, aceite de oliva o aguacate, para ganar un plus de sedosidad. Sobre el pelo lavado y escurrido, aplícala de medios a puntas, masajeando y dejando actuar unos 5-10 minutos. Si vas a estar en casa intenta dejártela 30 minutos envolviendo tu cabello en una toalla caliente. Por último, aclara bien con agua más bien fría.

Seca correctamente y define

Hay una regla clave: nunca frotes tu pelo con la toalla nada mas salir de la ducha. Utiliza preferentemente una de microfibra (este material reduce la fricción) y pásala con suavidad, apretando con movimientos suaves para quitar la humedad. Si decides secarlo al natural, aplica una crema para definir los rizos y mantener su elasticidad. Pero si vas a usar secador aplica una mousse de tratamiento para definir y aportar suavidad. Eso sí, usa siempre un difusor, esta herramienta evitará el encrespamiento y te ayudará a conservar la definición y el volumen de los rizos. Recuerda empezar secando primero las raíces con movimientos circulares y después el resto del cabello.

Ojo a tu dieta...

Por último, recuerda que para alimentar tus rizos y evitar que sean frágiles o prevenir su caída, debes incluir en tu dieta alimentos ricos en vitamina B7. Te ayudarán a mejorar su crecimiento celular y a nutrirlo. Lo encontrarás en los huevos, el pescado azul (aporta brillo y fortalece el pelo), los guisantes o las nueces.

¿Has tomado nota de todo? Entonces sigue bajando y ficha los cosméticos clave que necesitas en casa para presumir de rizos perfectos.