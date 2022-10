The Expert Edit es una colección de cosméticos de Primark elegidos por Influencers de todo el mundo. En España, Natalia Osona, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, ha sido la encargada de inaugurar esta nueva era beauty. «Nunca me esperé que pudiera hacer algo tan grande. Es verdad que tengo una comunidad grande de seguidores, pero siempre intento estar con los pies en la tierra. Cuando me llegan cosas tan importantes y sobre todo a nivel internacional pues no me lo creo, pero es todo un orgullo que una marca tan reconocida como Primark cuente conmigo», nos cuenta.

En total, la influencer ha escogido 11 productos, que encajan perfectamente con ella. No falta de nada: labiales, máscara de pestañas, colorete, corrector, una banda de pelo para hacer la rutina de skincare, un organizador de maquillaje… «Son productos muy afines a mi. A mi me gusta que mis make up sean lo más naturales posibles y que realcen la belleza natural. Entonces, son productos muy cremosos, enriquecidos con aloe vera, vitaminas… y dan un acabado en la piel muy glow.»

The Expert Edit x Natalia Osona, 11 favoritos para brillar

Gran parte de la colección de favoritos de la influencer Natalia Osona está centrada en los labios. Ella misma nos asegura que no puede salir de casa sin un labial en su bolso, ya que es su imprescindible para el día a día. Este ‘Edit’ cuenta con hasta tres perfiladores de labios en tres tonos distintos y dos pack de labiales que incluyen un pintalabios y un brillo para dar el toque glow, que se ha convertido en la tendencia del otoño.

Además de los productos para labios, la colección también incluye base de maquillaje, corrector, colorete, rímel, iluminador, uñas postizas, banda de pelo para la rutina de belleza y un organizador de maquillaje giratorio para almacenar todo el maquillaje del ‘Edit’… ¡No falta detalle! Además, todos los productos son ‘Cruelty Free’ y a un precio fantástico.

El Expert Edit de Natalia Osona ya está disponible en tiendas Primark de España y en tiendas seleccionadas de todo el mundo.

Si quieres descubrir todos los productos de esta colección no te pierdas nuestra galería… ¡Te los enseñamos con detalle!