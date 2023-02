"He hecho todos los regímenes del mundo, pero las dietas milagro no son buenas porque acabas recuperando todo el peso perdido o más. Hay que cuidarse siempre", afirmaba recientemente Vicky Martín Berrocal. Lo cierto es que en el pasado la diseñadora reconoció que tenía una relación tóxica con la comida, pero desde que decidiese cambiar sus hábitos y llevar una vida más saludable, no puede estar más estupenda.

La sevillana logró adelgazar 20 kilos en poco más de 6 meses. Y, por supuesto, ahora sigue en el objetivo de mantenerse haciendo deporte de forma regular y comiendo muy limpio. Por eso se ha convertido en una de nuestras grandes fuentes de inspiración y no dejamos de estar atentas a todos y cada uno de los platos que incluye en su dieta. ¡Y ahora estamos de suerte! Porque Vicky Martín Berrocal ha compartido una receta fácil, sana y lo mejor de todo, deliciosa.

Vicky Martín Berrocal comparte la receta perfecta para cualquier cena de entre semana

"Hoy tuve el día libre, y como llevaba tiempo sin poneros una receta, pues aproveché la tarde para cocinar y grabaros una de aguacate, huevo y taquitos de jamón al horno. Buenísima, facilísima y riquísima. Perfecta para comer o cenar sano, sanísimo", explica la madre de Alba Díaz.

¿A ti también te encanta el aguacate? Entonces este plato te va alucinar. ¿Qué ingredientes necesitas? Únicamente un aguacate, dos huevos, taquitos de jamón, sal y pimienta.

En nuestra galería te contamos qué pasos debes seguir para elaborar este plato en pocos minutos. Pero antes toma nota de todos los beneficios que te aportan sus ingredientes, que no son pocos.

Según un estudio publicado en el Nutritional Journal, añadir (al menos) medio aguacate a tu dieta diaria mantiene los kilos a raya. ¿La razón? Es sumamente saciante, ya que reduce en un 40% el deseo de picar algo en las 4 horas siguientes. Además, el aguacate es rico en vitaminas, minerales, proteína, fibra y grasas saludables.

Respecto al jamón serrano... Tiene propiedades similares al aceite de oliva virgen, ya que la mitad de sus grasas son insaturadas. Y no solo eso, es fuente de vitaminas del grupo B (esenciales para el sistema nervioso) y, en cantidades moderadas, también protege el corazón. Y si hablamos de los huevos... Son una fuente de proteínas de alto valor biológico, y su yema es muy rica en hierro.

