Tania Llasera ha querido cambiar de pelo y se ha hecho el corte más atrevido. Un peinado que, aunque parezca limitado, tiene muchas posibilidades.

Como se nota que ya está acabando el verano y que nuestras famosas favoritas se están preparando para la vuelta a la rutina. Con el fin de las vacaciones, también llegan las visitas a los centro de belleza, las peluquerías y los salones de estética para preparar la puesta a punto antes de que dé comienzo el otoño. Algo de lo que sabe mucho (y muy bien) Tania Llasera, que ha querido parar por la peluquería de Carmen Vivanco en Madrid para atreverse con el corte de pelo más original y cambiar de look para empezar la nueva temporada con una imagen renovada. Un plan que no ha podido ser mejor idea (está espectacular) y que ha querido compartir con todos sus fans a través de Instagram.

A través de dos vídeos de lo más explicativos, la colaboradora de Como Sapiens ha explicado a sus cerca de 740 mil seguidores qué es lo que se ha hecho en la pelo. «Veis como parezco un poco Lady Di…»; contaba entre risas para después dar todos los detalles de su look por si alguien falto de inspiración se enamora de su atrevido corte y desea replicarlo en su peluquería de confianza. «Se llamaría un híbrido entre Bob por delante y Pixie cut por detrás»; explicaba. ¡Y razón no le falta, pues su nuevo corte de pelo es la mezcla perfecta entre ambos estilismos capilares!

«En cuanto color me he hecho un barrido, que es una aclaración con deco de la raíz. Ha sido como un tono y medio, más o menos», añadía. «Para que no naranjee, le pedimos al peluquero que, por favor, no lo queremos cobrizo. Así, lo que seguramente hará será coger una punta de negro azulado y con eso ya matizamos todos esos naranjas. Y es que el azul contrarresta el naranja». Un consejo muy cierto que no todo el mundo conoce y que viene bien si lo que buscas es un rubio perfecto.

«A mí me gusta que el rubio esté cerca de la cara, para que cree como un halo que te aporta luz en el rostro. La parte de atrás siempre más oscuro porque las dimensiones que yo tengo de cabeza son muy grandes. Entonces, para disimular, en vez de darme luz en toda la cabeza, me la doy solo en la parte de delante y me dejo más oscuro por detrás. Y de esa manera, yo considero que camuflo el tamaño de mi cabeza»; terminaba así Tania Llasera el vídeo. Pero eso no es todo. Y es que la presentadora y comunicadora además subió a su cuenta de Instagram un segundo clip en el que explicaba cuatro maneras diferentes de peinar su nueva melena. Un vídeo de lo más útil que desmiente a todas aquellas personas que afirman que el pelo corto es muy limitado y aburrido. ¡Toma nota!