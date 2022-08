En cuanto empieza septiembre empezamos a notar los cambios en nuestro cabello, poco a poco se va cayendo por el cambio de estación, y podemos llegar a perder mucha densidad. Es por eso que Vanesa Lorenzo prepara su pelo desde ya con un suplemento para que el impacto del frío y el cambio estacional sea más leve y paulatino. Estos complejos vitamínicos son un cóctel perfecto de belleza. No te los pierdas.

Un buen suplemento vitamínico es un must have en el comienzo del otoño. Aunque cada una tiene unas necesidades distintas, no todas tomamos la misma cantidad de fruta o verduras, estos complementos suelen venir igual de bien a todas. El suplemento de Vanesa no es otro que el Hair Complex de Nutralie con un precio de 21,16 euros cada bote de 90 cápsulas.

Vanesa Lorenzo previene la caída estacional con un suplemento de uñas y pelo

Estas cápsulas tiene un gran poder antioxidante que se encargan de fortalecer el folículo piloso desde el bulbo. Su gran aporte vitaminas y nutrientes ayudan a las células a hacer frente al daño oxidativo. Mejora la calidad de tu cabello aumentado la circulación sanguínea del pelo y colaborando con la sintetización de queratina, que es la encargada de proporcionar brillo y volumen a nuestra cabellera y también a nuestras uñas.

Su fórmula especial es ideal para que nuestro pelo esté más fortalecido y crecerá más rápido y sano. Estas cápsulas contienen biotina, el zinc y el selenio, que se encargan de mantener nuestro cabello bien cuidado. Por otro lado, la vitamina C, las semillas de calabaza y la serena serrulata colaboran para que la caída estacional sea menos notable y la reduce, si no hay otros factores que afectan a nuestro cabello. Desliza para descubrir el suplemento de Vanesa Lorenzo y descubre otros cuatro que funcionan igual de bien.