La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith está probando suerte en diversos campos laborales. Stella del Carmen Banderas se atreve ahora con el mundo de la cosmética y ha lanzado al mercado su primer perfume.

Stella del Carmen Banderas Griffith no para de sorprendernos. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha demostrado de sobra que tiene una mente creativa y que le interesan múltiples disciplinas. Tanto es así que ya ha debutado como modelo para una firma sostenible, pero parece que a ella lo que más le va es lo de estar detrás del proceso de creación, porque acaba de lanzar un perfume.

El aroma de Stella del Carmen

Había anunciado su nuevo proyecto hace unos meses, pero es estos días cuando sale al mercado esa idea sorprendente que hoy es una realidad. A su primer perfume lo ha llamado Alma y asegura que en él ha puesto “ todo mi amor y mi energía”. El aroma lo comercializa bajo la firma Lightbound, en cuya página es donde ha comenzado a venderse a un precio de 60 dólares (unos 51 euros al cambio).

Comenta Stella del Carmen en sus redes sociales que este primer producto “no tiene género, es artesanal y está empaquetado de manera sostenible”, algo que parece que está en su filosofía de vida.

No en vano, su primer trabajo como modelo también fue para una firma que cumplía con esas características y era respetuoso con el medio ambiente. También el perfume va en esa línea no solo en el embalaje, porque según su creadora está libre de parabenos y falatos y por supuesto, es cruelty free, es decir que no ha sido testado en animales.

Sus recuerdos de infancia

Stella del Carmen asegura que se trata de un aceite perfumado que debe colocarse en el interior de las muñecas y tras las orejas. Así nos acompañe el sutil aroma de ‘Alma’, un perfume que ella define como rico, sensual y dulce.

Asegura además que está inspirado en su “infancia entrelazada entre Málaga y Los Ángeles”. Lo curioso de esta afirmación es que llega justo cuando conocemos otro de sus proyectos, que nada tiene que ver con el mundo de la perfumería. Porque parece que el mundo del cine también va con ella.

No en vano, su padre ha anunciado que la joven se muda a Málaga estos días para hacerse cargo de la producción de ‘Company’ la obra de teatro que lleva su padre en el teatro Soho de la ciudad andaluza. Quizá aquí vuelva a encontrar, además de un nuevo reto laboral y a su padre, la inspiración para crear un nuevo aroma.