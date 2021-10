Edurne ha aparecido con un estilismo de lo más sorprendente, de hecho casi cuesta hasta reconocerla, pero el asunto tiene truco. Os contamos qué se ha hecho la cantante y por qué.

Ha sido toda una sorpresa. Edurne ya había demostrado con anterioridad que sabe cómo dar un cambio y demostrar que es muy versátil, pero esta vez sí que ha dado el todo por el todo y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. La cantante ha aparecido en las redes sociales con un look totalmente sorprendente que, sin embargo ha dividido un poco a sus seguidores.

Un estilismo que no ha gustado a todos

Como suele suceder con estas cosas, el cambio de Edurne no ha sido todo lo bien recibido que quizá esperaban los estilistas porque no ha encantado a todo el mundo, porque ha habido quien asegura que prefiere la versión más natural. Sin embargo, la gran mayoría no ha podido hacer otra cosa que reconocer lo bien que le queda. Lo mismo que ha hecho su chico y padre de su hija, el futbolista David de Gea, que ha mostrado públicamente lo encantado que está con su novia y con el nuevo estilismo que ha lucido.

Y eso que el cambio era más que arriesgado. Pero la ocasión bien lo merecía. La cantante acaba de lanzar nueva canción, Boomerang, y necesitaba un videoclip que estuviera a la altura para presentarlo al mundo como quería. Para hacerlo, Edurne ha decidido apostar por aparecer con un cambio radical que se aleja de todo lo que habíamos visto de ella hasta el momento en un momento del vídeo.

Una estética muy colorista

Ataviada con un estilismo tropical a base de bikini y falda, el verdadero protagonista del estilismo -y casi del punto álgido del videoclip- es el pelo de la cantante. Porque para la grabación Edurne apostó por un cabello con una melena recta, por debajo de los hombros con un color tan poco habitual que casi resulta difícil hasta definirlo.

Se trata de un rosa que tiende hacia el color salmón, como un rubio rosado, que junto al look tropical y la estética del vídeo hace que traiga recuerdos de aquel tema ya clásico del grupo musical Aqua llamado Barbie Girl. Todo el videoclip, cercano a la estética de Wes Anderson en algunas de sus películas, tiene ese aire retro con un toque de artificialidad, pero el punto fuerte llega al final cuando la cantante aparece con este look.

Pero, como decíamos, a pesar de lo complicado del color de pelo y del peinado, como suele suceder siempre con Edurne, ella sale favorecida. Porque, a pesar de que no le haya gustado a todos sus seguidores, en innegable que a la cantante madrileña no le queda nada mal el truco de los estilistas para esa aparición ante las cámaras. Porque, para tranquilidad de los que abogan por la tradicional melena rubia de la cantante, esta continúa en su sitio.