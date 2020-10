Su cambio de look nos ha sorprendido pero aún más el hecho de que ella no siga modas. Y es que no hay más que ver el resultado para darse cuenta.

Ella es un alma libre. Lo deja claro en cada uno de los vídeos que sube a sus redes sociales y por escrito en las páginas de los tres libros que ha publicado en los últimos tres años. Tamara Gorro es fiel a sí misma en todo momento y quizás sea ese su secreto. La influencer, gracias a su soltura y desparpajo, ha conseguido crear un ejercito de miles de seguidores. Nada más y nada menos que 1,8 millones de followers en Instagram y 440 mil de subscriptores en Youtube. La mamá más molona de todos los tiempos no entiende de tendencias ni de modas, ella prefiere seguir su instinto y hacer lo que le apetezca en cada momento. Y no hay más que ver su sorprendente y último cambio de look para darse cuenta.

Fue, cómo no, a través de su cuenta de Instagram donde Tamara Gorro presentó su nuevo y favorecedor look. La que fuera una de las primeras tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa hace ya más de diez años subió a su perfil una imagen en la que todos podíamos ver cómo la joven de 33 años había decidido dejar a un lado los tonos caoba y atreverse con una melena rubia degradada, siguiendo la técnica de mechas balayage. Un nuevo color de pelo que ha dejado con la boca abierta a todos aquellos que han tenido la oportunidad de verlo. El resultado no puede ser más acertado pero… ¿es propio de esta época del año? Nosotros tenemos serias dudas.

Un cambio de look con el que Tamara Gorro demuestra que ella no sigue modas

Aunque ella lo llama nuevo look otoñal, nosotros, para ser sinceros, lo vemos más bien como un estilismo propio del verano. Los tonos claros, especialmente los rubios más brillantes, son colores propios de la temporada estival. Ahora, en los meses de otoño, lo más propio es sanear nuestro pelo tras el maltrato que ha sufrido por el sol, el cloro y la sal y teñirlo de tonos más oscuros como los castaños, los caobas, los reflejos caramelo o los miel. Justamente lo contario que ha hecho la influencer.

La creadora de El Gorro de Tamara se ha saltado toda norma beauty no escrita y ha decidido hacer lo contrario a lo que hacen todas las it girls de renombre. Un ejemplo más de que ella va a contracorriente. Una rebeldía que le sienta de maravilla. Y es que no podemos decir nada malo sobre su nuevo look. ¡Está espectacular! Algo con lo que su marido, el jugador de fútbol Ezequiel Garay, está de acuerdo. «¿Puedes estar más guapa?» escribía en la publicación de Tamara.