Realizar una rutina de deporte diaria es esencial para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Además de los beneficios obvios que aporta a nuestra salud, mejora nuestro físico, ya que con los ejercicios adecuados conseguiremos estar más tonificadas. Aunque es normal que a veces no tengamos muchas ganas de hacer deporte por simple pereza o porque sentimos que tener que desplazarnos hasta el gimnasio nos quita mucho tiempo, ya no hay excusas que valgan, porque con esta rutina de ejercicios que te vamos a enseñar de la mano de Sofía Suescun podrás conseguir un cuerpo de escándalo sin salir de casa (y con tan solo 20-30 minutos de tu tiempo). Presta atención, son ejercicios muy sencillos, pero efectivos con los que notarás resultados y conseguirás esa motivación que te falta.

Sofía Suescun es una de las influencers que más en serio se toma su físico. Siempre mantiene unas rutinas de belleza súper completas con productos de primera calidad, sigue las últimas tendencias en moda y, por supuesto, realiza ejercicio para tener un cuerpazo. Además de la genética, se lo curra mucho y eso hace que pueda presumir de un tipazo impresionante. Antes iba al gimnasio, pero desde que se mudó a su nuevo casoplón prefiere realizar deporte ahí mismo con una plataforma de entrenamiento virtual.

El entrenamiento de Sofía Suescun

El entrenamiento virtual lleva de moda un par de años (a raíz de la cuarentena) y ha llegado para quedarse. Hacer deporte sin salir de casa es una forma cómoda y fácil de mantenernos fuertes. Además, ahora en invierno no tendrás la mítica excusa de no salir para no pasar frío, solo necesitas la ropa y las herramientas adecuadas (esterilla, pesas...), tu móvil o un ordenador y nada más para hacer aunque sea 20-30 minutos de deporte al día a través de vídeos de YouTube o alguna plataforma de gimnasio online como la que ha elegido Sofía.

¿En qué consiste una de las rutinas que nos ha enseñado? Muy fácil, se trata de tan solo cinco ejercicios con los que notarás los resultados desde el primer momento: un ejercicio de sentadillas con peso y cinta; un ejercicio de abdominales y oblicuos; otro de equilibrio y piernas; uno de glúteos y, para terminar, abdominales con peso. Sigue bajando hasta nuestra galería, ahí te los explicamos paso a paso con detalle.