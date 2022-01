El último retoque estético de Sofía Suescun está dando mucho que hablar. Si tienes tendencia a apretar y rechinar la mandíbula mientras duermes de forma inconsciente, un problema técnicamente conocido como bruxismo, haz como ella y echa mano del bótox para corregirlo. El contraer los músculos de forma involuntaria genera dolores de cabeza, oídos, molestias cervicales y el desgaste prematuro de la dentadura. Hasta ahora la solución que se empleaba eran las férulas o protectores dentales, pero aunque el dolor desaparecía durante su uso, volvía a aparecer en cuanto dejaba de emplearse.

Por eso, para revertir estos problemas, son muchos los expertos que aconsejan la toxina botulínica y muchos los rostros conocidos que han confesado usarla. “Como el botox es un potente relajante muscular, su aplicación en el músculo culpable del rechinamiento consigue paralizarlo y de ese modo ayuda a disminuir su actividad. Con su empleo de forma regular se pueden reeducar los músculos para que dejen de apretar, con unos resultados inmediatos y una duración que puede prolongarse durante 9 meses”, explican directamente los especialistas de la Clínica Bruselas, lugar de confianza de la instagramer y de otros muchos rostros conocidos como Kiko Matamoros y su pareja Marta López Álamo, la actriz Natalia Milán o Arancha de Benito.

¿En qué consiste el último retoque estético de Sofía Suescun?

El tratamiento en cuestión pasa por inyectar bótox directamente en los músculos maseteros para relajar la musculatura mandibular para lograr que desaparezca el dolor a los pocos días de su aplicación. Es un tratamiento no indoloro que no solo consigue que las molestias desaparezcan, también favorece que el rostro de la paciente luzca más firme y estilizado.

Sofía que está acostumbra a ayudarse de la medicina estética para mejorar su aspecto reconoce que “de todas las infiltraciones, esta es la que menos duele”. Ella misma lo ha confesado en sus redes sociales donde ha publicado una secuencia de imágenes en las que se observa como Christopher, el doctor de la reconocida clínica, le introduce con sumo cuidado la aguja en la mandíbula.

Una de las principales ventajas de bótox es que la recuperación es instantánea y nada más salir de la consulta del médico, el paciente ya puede hacer su vida sin complicaciones ni tiempo de espera. Igual de rápida que es la recuperación, es la aplicación y es que solo necesitarás 20 minutos de tu tiempo para acabar con el problema.

También se inyecta bótox en la nariz

Sofía Suescun siempre ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores cada uno de estos cambios estéticos. Para terminar el 2021 se hizo un pequeño retoque en la nariz para inmovilizarla. Sí, has leído bien. La novia de Kiko Jiménez arrastraba un complejo y es que movía mucho la nariz al hablar. Nada que unos pinchazos de bótox y ácido hialurónico en la zona en cuestión no puedan solucionar. Así, no solo consiguió que no se le mueva al gesticular, sino también que subirla un poco.