¿Necesitáis renovar vuestros artículos de maquillaje y no sabéis por dónde empezar? Atentas a este artículo porque os interesa. Retomamos la rutina y con ella los maquillajes naturales y sencillos. Atrás quedan los make up de fiesta, los brillos y la fantasía, cada cosa en su momento. Sabemos que a veces los productos de belleza son caros y que cuesta armarse de valor para hacerse con nuevos caprichos. El momento de renovar el neceser es ahora, pues muchas droguerías y tiendas de cosméticos ya están colgando el cartel de «rebajas» en sus escaparates. Sofía Suescun, una gran amante del maquillaje, nos ha recomendado 3 productos rebajados para crear un make up monocromático súper sencillo y que podremos llevar a diario.

La novia de Kiko Jiménez se ha hecho adicta a probar nuevos productos de maquillaje, tanto es así que ya se ha convertido en toda una prescriptora de belleza. Y nos fiamos de ella, porque prueba todos los artículos que recomienda. En esta ocasión, su propuesta es un look monocromático con tres artículos rebajados de la famosa firma 3INA, una de las favoritas de las influencers. Laura Escanes, Rocío Osorno también usan esta marca en muchos de sus maquillajes y la recomiendan encarecidamente.

Sofía Suescun apuesta por las sombras en crema de 3INA

La hija de Maite Galdeano ha comenzado su maquillaje aplicando una base en el tono de su piel, concretamente el modelo Double Duty Beauty 34S de Tarte Cosmetics. Este paso no es imprescindible si no queréis recargar demasiado vuestro cutis de producto y más si no tenéis imperfeciones que cubrir. Eso sí, podéis usar un poco de base, o un primer en los párpados para preparar la zona para aplicar sombras y que se adhieran mejor a la piel. El segundo paso es aplicar la sombra The 24h Cream eyeshadow 503 de 3INA con un pincel para difuminar en el párpado superior. Esta sombra está disponible en 18 tonos a un precio de 15,94 euros cada una.

Remata con el labial nude de 3INA y el perfilador de labios en el mismo tono

Para crear el maquillaje monocromático, solo tienes que aplicar en los labios el mismo tono usado en los párpados. En este caso podéis utilizar la barra de labios The Lipstick 503 de 3INA que tiene un precio rebajado de 13,94 euros y es ideal para usar a diario, pues tiene un tono muy neutro y poco llamativo. Si lo combinas con el perfilador de labios The automatic Lip Pencil 503 de la misma firma conseguirás un acabado profesional y un delineado más preciso, que dura muchísimo y tiene un precio rebajado de 9,69 euros.

Para rematar el make up, Sofía aplica un gel para peinar sus cejas y crear el efecto laminado tan buscado en los últimos tiempos. Además, extiende un poco de corrector en la parte inferior de su párpado para tapar las ojeras y un rímel para dar volumen a sus pestañas. Si el rosa en el párpado os parece poca cosa, siempre podéis delinear un eyeliner fino en el borde de las pestañas. La influencer fija su maquillaje con unos polvos compactos, el modelo Polvos Prisme Libre Loose Powder de Givenchy. El uso de polvos después de aplicar corrector sirve para prevenir los brillos y para que el maquillaje tenga una textura más uniforme y mate. Un fijador en spray con vitaminas es también un buen aliado para que tu make up no se mueva en toda la jornada.