Existen tantos sérums en el mercado que casi podríamos pasarnos una vida entera testando uno cada día y nunca acabaríamos. Pero conseguir el que mejor vaya con las necesidades de nuestra piel es un logro que requiere de mucho acierto. Laura Matamoros, que ha probado infinidad de versiones, texturas y tipos, nos dice que cuando su piel pide a gritos ese aporte extra de luminosidad e hidratación, echa mano de un sérum iluminador con un 15% de vitamina C que es una maravilla.

Nosotras, que somos amantes de los cosméticos, nos hemos fijado en la alta concentración de vitamina C que tiene el producto. Y es que para obtener la máxima eficacia de la vitamina C en un cosmético, debe tener la vitamina en concentraciones óptimas (entre el 10-20%). Solo así hará posible ese milagro instantáneo. El suyo, por suerte, SÍ cumple este requisito. Se trata de ‘C.E.O. Sérum iluminador con vitamina C. Sunday Riley‘, se puede comprar en Sephora y cuesta 79,99 euros.

Dicho esto, el producto que nos ha recomendado la hija de Kiko Matamoros promete ayudarnos a combatir las manchas de pigmentación, y atenuar los signos de la edad. Además aseguran, desde la firma, que sentiremos la piel más firme y redensificada, ya que al usarlo ganaremos uniformidad y elasticidad.

Unas promesas que pintan de maravilla. Pero no olvides utilizar este tipo de productos dos veces al día, durante la mañana y la noche, sobre la piel de la cara recién lavada, y, sobre todo, nunca olvides bajar el producto hasta el cuello porque esta zona también es importante.

Las claves para elegir el sérum, con vitamina C, que adora Laura Matamoros

La vitamina C es capaz de mejorar las líneas de expresión y la firmeza de la piel al aumentar la producción de colágeno. También consigue unificar el tono e iluminar. Sus beneficios son múltiples (y las mágicos). Pero si no tenemos suficiente con esta maravilla de la ciencia, el que usa Laura, además, se funde rápidamente en la piel y no queda nada pegajoso. ¿Con todas estos beneficios, ¿quién no quiere incluir un cosmético con vitamina c en su rutina?

Sin embargo, lo más importante para que los cosméticos con vitamina C hagan bien su función es la pureza. Es decir, necesita que la vitamina C que esté presente lo haga en forma de ácido L- ascóbico (lo más pura posible). Y, por supuesto, el de Laura lo tiene en su formulación. No lo pierdas de vista.