Siempre activa, el deporte lleva algún tiempo en la vida de Vicky Martín Berrocal. A los 49 años se encuentra en su mejor etapa. De hecho, desde que decidiera empezar a cuidarse hace ya varios meses, lleva una más vida sana y comprometida con una dieta balanceada.

La andaluza descubrió su pasión por una vida saludable por causalidad cuando, harta de dietas milagro, decidió intentar cambiar su estilo de vida. «Antes llegaba a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento (comer mal), no me regalaba una lechuga con tomate, sino un plato de pasta y a dormir», ha contado en muchas ocasiones.

Siguiendo los consejos de especialistas en nutrición perdió 20 kilos y ahora es imagen de Novo Nordisk, una empresa danesa que se ocupa de concienciar sobre la obesidad y que tiene el objetivo de impulsar un cambio de hábitos en aquellas personas que sobre diabetes, hemofilia (un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera correcta), sobrepeso y otras patologías crónicas.

Vicky Martín Berrocal corre en cinta 40 minutos para quemar 200 calorías

Para la diseñadora el deporte y la comida saludable son ahora sus principales amigos. De hecho, nos hace partícipes de su cambio a través de sus publicaciones donde vemos como mantiene la figura y qué rutinas de ejercicios hace para estar en forma, incluso estando de vacaciones. Y es que desde Vejer de la Frontera nos ha dejado claro que desde su retiro estival, ¡también entrena!

Desde un hotel de lujo, en la costa gaditana, y con unas vistas increíbles a la piscina, Vicky ha compartido con sus seguidores el ejercicio que hace todas las mañanas para quemar 200 calorías. Ella camina en cinta durante 40 minutos a buen ritmo. Fácil, ¿no? Y si haces spinning o montas en bici media hora, también dirás adiós 300 calorías al día.

Pero, además de hacer deporte a diario, también ayudará que consumamos alimentos con un bajo aporte calórico si queremos bajar de peso de forma más efectiva.