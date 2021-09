Como cada año por estas fechas, la Infanta Sofía este viernes 10 de septiembre ha retomado sus clases en su colegio, Santa María de los Rosales después de un verano de lo más agradable. Sin embargo, y aunque su llegada al centro ha ocurrido con la discreción esperada, esta vuelta acole ha sido más distinta que las anteriores. Uno de los motivos es que este curso, la hija pequeña de los Reyes Letizia y Felipe no ha estado acompañada de su hermana, la Princesa Leonor, en este primer día. Y es que la Princesa de Asturias se encuentra ya inmersa en una nueva etapa escolar en el internado UWC Atlantic College en Gales. Otra de las razones por la que este primer día de cole ha sido atípico es por el pelo que lucido la joven. Y es que, para nuestra sorpresa, la melena de la infanta ahora parece estar iluminada con unas mechas rubias de lo más favorecedoras.

La infanta Sofía sorprende con lo que parecen unas mechas de lo más bonito

Sofía ha llegado, como todos los años, con su uniforme. Falda gris, jersey azul marino, calcetines a conjunto, zapatos negros, mochila y mascarilla. Poca novedad hasta que llegamos a su pelo. Una melena rubia y lisa que la infanta ha llevado suelta y que, por lo que parece, con algunas mechas que antes no estaban ahí. ¿Puede ser que la pequeña de la Familia Real haya querido pasar por la peluquería para sanear su cabello después del verano? ¡Todo apunta a que sí!

Evidentemente no tenemos acceso a todo lo que ocurre en palacio y no sabemos a ciencia cierta si la infanta Sofía ha querido ponerse unas mechas para iluminar su melena esta vuelta al cole. No obstante, las imágenes parecen hablar por sí solas. Y es que, sobre todo, los mechones frontales de su cabello están visiblemente más claros que el resto de su pelo. Un posible cambio de look que nos ha hecho especial ilusión y que, sin lugar a dudas, sienta a la infanta Sofía de maravilla; pues, además de darle un toque mucho más adolescente (recordemos que ya tiene 14 años), consigue dar mayor vitalidad y luminosidad a su rostro. ¡Todo son ventajas!

No hay nada como volver a la rutina con un nuevo aspecto y Sofía lo ha dejado más que claro. ¿Qué os parece su sutil cambio? A nosotras nos fascina.