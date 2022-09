Inspírate en Sara Carbonero y, motivada por sus resultados, lucirás una melena espectacular no solo en otoño, sino todos los días del año. La periodista ha pasado por la peluquería para dar un aire nuevo a su pelo y ha apostado por el flequillo con ‘efecto bótox’ recto y largo, uno de los favoritos por ser el que más estiliza el rostro y lo rejuvenece, porque ayuda a ocultar las arrugas de la frente y el entrecejo.

Es un estilo de flequillo, más o menos por debajo de las cejas, ideal para disimular las líneas de expresión. Además, ayuda a resaltar los labios y los pómulos, y hasta es bueno para suavizar las facciones más duras. Sara lo lleva en la versión más recta dejando visible el contraste entre el flequillo y la melena. Su propuesta es ideal para mujeres que, como ella, tienen el pelo ondulado. Y, si se aburre de llevarlo siempre igual, puede peinarlo de distintas formas, por ejemplo, abierto al estilo cortina.

Si hablamos de una de las melenas que más nos inspira, esa es la de Sara Carbonero

Los flequillos como el suyo, son los más fáciles de mantener y de defender. Dan mucha naturalidad y quedan de lujo tanto con el pelo muy largo, como con el pelo corto. ¡Son muy versátiles y rejuvenecen al instante! Además, van muy bien con los recogidos, desde coletas altas a bajas o moños de todo tipo. Les da un toque desenfadado o más hippie, dependiendo de cómo lo llevemos.

Una vez más, la periodista se ha convertido en tendencia por su aparición en redes sociales con un nuevo cambio de look. Aunque toda ella es inspiración, no podemos fijarnos en otra cosa que no sea su cabello increíble. Desde su color de pelo, un moreno con mechas rubias, sus ondas rotas, al brillo y fuerza, y su flequillo versátil. ¡Echa un vistazo a nuestra galería!