Sandra Gago, embarazada de su primer hijo, ha vuelto a dar una lección de estilo. Esta vez, nos ha enseñado cómo ir a la playa de la mejor forma.

No hay duda de que Sandra Gago está en su mejor momento personal. La modelo se dio el «sí, quiero» junto al tenista Feliciano López el 20 de septiembre de 2019 y desde entonces se han convertido en un dúo prácticamente inseparable. Ella lo ha acompañado por todo el mundo en sus competiciones deportivas y él la ha apoyado en todo momento. Ahora, casi un año después de su boda marbellí, la pareja espera su primer hijo y ambos están disfrutando de su primer y último verano siendo únicamente dos.

La pareja ha aprovechado sus vacaciones para recorrerse la península de norte a sur. Primero estuvieron unos días en Luarca, Asturias, y ahora los dos tortolitos están disfrutando del buen tiempo y de las costas paradisíacas de Tarifa. Lo sorprende es que esté donde esté, la joven modelo sabe sorprendernos con sus estilismos y peinados y, en esta ocasión, para pasar el día en las playas gaditanas, no podía ser menos.

Sandra Gago, presumiendo de barriguita y de buen gusto, ha vuelto a demostrar que ella es una de las jóvenes más discretas de nuestro país pero también una de las mejor vestidas. En su visita a la playa de Tarifa, la modelo madrileña ha optado por el peinado más cómodo y efectivo para pasar un día en el mar: la trenza baja.

La trenza, el recogido perfecto para los días de playa

La trenza baja es ese peinado clásico, casi de toda la vida, que nos permite mantener el pelo perfectamente recogido y conseguir que no nos moleste en esos momentos de viento. La modelo española la ha llevado de la mejor forma y es que, para conseguirla se ha puesto en las mejores manos. Vir Martín ha sido la encargada de trenzar el pelo de Sandra. Ella es una de las mejores peluqueras y expertas en trenzas de Madrid y se nota. Aunque la trenza no puede ser más sencilla, la hair stylist ha decidido añadir un accesorio que consigue que el peinado sea de 10. Se trata de un pasador dorado con forma de media luna que no solo consigue sujetar todo el pelo, si no que da un toque muy elegante al peinado playero.