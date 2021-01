Anita Matamoros, Rosalía, Edurne… Son muchas las famosas que han recuperado esos peinados y complementos de cuando eran niñas y han presumido de looks.

Si en nuestras tiendas de moda preferidas estamos volviendo a encontrar chaquetas de pana, pantalones de campana, vestidos con hombreras y mangas XXL; es que aquellas tendencias que se llevaban en década de los 90 han vuelto para quedarse. El estilo que aquellos tiempos pre Internet parece haberse convertido en el preferido de las marcas para dar la bienvenida al 2021 y nosotras, fans de las Spice Girls, incansables consumidoras de capítulos de Friends y amantes de la sintonía de Compañeros; no podemos estar más encantadas. Los noventa fueron una época de vestir llena de excesos, de querer ser las más sexys enseñando abdomen y de buscar se la más cool del grupo con looks de estética infantil. O si no que se lo digan a Emma Bunton, más conocida como Baby Spice. Algo que ahora también vuelve, en esta ocasión a nuestro pelo, decorando nuestra melena con los mismos complementos que llevábamos de niña.

Sí, has leído bien. Esta temporada llenarás tu pelo con esos accesorios infantiles que tanto te gustaban cuando eras una cría y también darás vida a tu pelo con los peinados que tu madre te hacía cuando eras una niña. Horquillas de colores, coleteros de lo más llamativo, pinzas con las formas más originales y diademas de lo más divertidas para dar a tu melena ese toque tan noventero (e inocente) que tanto se lleva.

Los peinados y complementos más en tendencia son los que llevabas de niña

Son muchas las famosas que ya se han atrevido a lucir esta peculiar pero acertada tendencia. Entre ellas, la influencer Anita Matamoros y su compañera italiana Chiara Ferragni, que han decorado sus melenas rubias con las horquillas más llamativas. Pero también cantantes de la talla de Edurne o Rosalía, que han enamorado a sus muchos seguidores en sus cuentas de Instagram con sus peinados más infantiles; luciendo las coletas altas que toda niña desearía.

Para que puedas hacerte tú también estos peinados (que estamos seguras de que sabes de sobra); hemos seleccionado los complementos capilares más top del momento, que ya han inundado las marca de ropa y accesorios más conocidas. Desde Amazon a Bimba y Lola o Misako, no hay tienda que haya podido evitar incluirlos en sus catálogos. ¿Y tú podrás evitar peinarte con ellos? ¡Nosotras lo dudamos totalmente!