Desde que su relación sentimental con Kiko Matamoros saliera a la luz, Marta López Álamo ha estado centrada en su faceta como influencer. La modelo comparte con nosotras algunas de sus comidas, muestra los productos de belleza que usa en su día a día y explica, de la forma más natural, qué hace para estar en forma y verse bien.

De hecho, no ha tenido reparos a la hora de confesar, uno por uno, todos sus retoque estéticos. Un contenido que nos engancha y nos encanta. Y mucho. Hace pocas horas, la joven ha hecho una ronda de preguntas y respuestas a sus seguidores. Un apartado en el que le preguntaron por el protector solar que ella solía usar y ahora queremos compartir contigo.

Este es el protector ultraligero y libre de aceites que usa Marta López Álamo

"Dinos un protector solar con color que no haga parches ni sea graso", preguntaba una de sus fanáticas a la futura esposa de Kiko Matamoros. Una pregunta a la que la joven no tuvo ningún problema en contestar, publicando una fotografía de su producto favorito. Se trata de de fotoprotector de Isdin Fusion Water SPF 50 que se ha hecho muy conocido por su textura ultraligera y porque no irrita los ojos. Es de uso diario y además garantiza una alta protección frente a la radiación UVB y UVA, a la vez que aporta hidratación intensa y absorción inmediata. Es NO comedogénico, que es ideal para personas con tendencia a la aparición de comedones y granos, está libre de aceites y es hipoalergénico.

Sin lugar a dudas, uno de los protectores solares mejor valorados del mercado que, con un acabado sedoso se absorbe al instante sin dejar residuo graso y deja la piel súper hidratada gracias a su fórmula con ácido hialurónico. También tiene vitamina E que es vital para potenciar la acción antioxidante y para evitar el envejecimiento prematuro. ¿Lo mejor? Tiene una alta eficacia incluso sobre piel húmeda. Los expertos dicen que a generosamente sobre la piel seca o húmeda. Y si si la exposición solar es superior a 2 horas, aconsejan reaplicar el producto.

Qué orden debes seguir en tu rutina facial y cuándo se aplica el protector solar

Sérum, contorno de ojos, tónico, crema hidratante… cómo y cuándo aplicamos nuestros productos de belleza para tener una rutina de belleza eficaz. El orden de la rutina facial es uno de los temas que más preocupan a todas las que queremos cuidarnos la piel.