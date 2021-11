El cuidado de la piel es muy importante y cada día que pasa, más son las personas que eligen proteger y mimar su piel sin dejar de lado la alimentación. Marta Lozano no ha querido quedarse atrás y ella ya ha empezado. Con el paso de los años, la importancia de cuidarnos aumenta y somos más conscientes de qué es bueno tanto para vernos mejor físicamente como para cuidarnos mentalmente.

La rutina facial perfecta, paso a paso

Muchas de nosotras no sabemos por donde empezar ya que hay multitud de productos que se venden en internet… Entonces ¿Cuál sería la rutina facial perfecta? Pues bien, lo más importante que hay que saber y tener en cuenta, es una buena limpieza facial. Todos los días, hay que lavarse la cara con un jabón apto para tu piel que limpie toda la grasa, suciedad, sudor y restos. Una vez limpia y seca, está lista y preparada para empezar a cuidarla.

El siguiente paso, es aplicar un serum de vitamina C ya que ayuda a igualar y unificar el tono de la piel, suaviza imperfecciones, mejora la textura y firmeza de la piel, así como a su vez, ayuda a reducir las líneas de expresión.

Otro de los pasos imprescindibles es la protección solar. Sí, para los más despistados, no sólo hay que utilizarla en los meses de verano cuando vayamos a tomar el sol, también hay que protegernos durante todo el invierno. Es imprescindible saber que la radiación siempre está presente, incluso en días nublados y de mucho frío. Utiliza un protector solar de alto espectro aunque su protección solo sea del 15, es válida y cumplirá su función.

Marta Lozano ha contado en muchas ocasiones el problema que desde pequeñita sufrió con el acné, es por eso que ha decidido lanzar su propia firma de cosméticos, Glowfilter para el cuidado de la piel.

El agua micelar

Otras influencers y colaboradoras de televisión eligen cuidar su piel, tanto que se ha convertido en un imprescindible antes de salir de casa, incluso antes de irse a dormir. Así lo hemos podido observar con Nagore Robles, quién no deja pasar ni un sólo día sin hacer su rutina facial. La presentadora ha admitido que ella anteriormente fue muy irresponsable y no se cuidó nada, de lo cuál no está orgullosa pero sí muy arrepentida. Desde entonces, decidió dar un cambio radical.

El agua micelar se ha convertido en tendencia por sus beneficios y por su capacidad tan fácil y sencilla de quitar la suciedad de la piel, que ha enamorado a muchas personas. El uso diario de maquillaje en el rosto empeora enormemente la piel, la deteriora y pueden surgir problemas como el acné o las rojeces. Por eso, es muy importante no olvidarnos de desmaquillarnos todos los días, de cuidar y mimar nuestra piel, así como a nosotras mismas.