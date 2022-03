Rocío Carrasco y la mujer de José Ortega Cano se han atrevido con una arriesgada tendencia: el Pixie Cut con flequillo de lado o biselado. Ambas lucen un peinado similar y en color rubio. Al parecer sus estilistas han decidido que este nuevo estilo se vuelva a poner muy de moda esta primavera. Porque otra cosa no, pero las dos son auténticas creadoras de tendencias.

Además de ser muy sexy y llamativo, es cómodo. Es el corte perfecto para quienes no quieren (o no pueden) dedicarle mucho tiempo a trabajar el cabello. Este look no necesita mucho mantenimiento, déjalo secar al aire y añade un poco de espuma para potenciar la onda natural de la melena y listo.

La pionera fue Ana María Aldón

El corte pixie representa a las mujeres que apuestan por cortes cómodos, fáciles de trabajar y prácticos, sin renunciar a la tendencia. Ana María Aldón es la mejor ejemplo de lo que sería este estilo: ella lo lleva desfilado muy femenino al que añade un flequillo lateral para dulcificar el rostro. El corte deja la nunca al descubierto, es muy fresco y se seca fácilmente al natural. Ana lleva uno de los laterales más largos, y el otro más rapado. Eso sí, la colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha ido modificando el corte y el color de su melena en los últimos meses: la hemos visto con el pelo rubio platino, claro, cenizo…

Lo cierto es que a ella le favorece todo, pero más que por el peinado se debe a sus facciones, que aguantan lo que le echen. No solo consigue restarse años de encima con sus looks de alto voltaje y máxima tendencia, también se apoya en peinados de lo más juveniles. Además, tiene un aire rebelde y rockero que le da mucho estilo. La única pega de su corte de pelo es que hay que retocarlo con frecuencia para que no pierda la forma.

Rocio Carrasco: pelo nuevo, vida nueva

La gran Coco Chanel lo dijo y no le falta razón: «La mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar de vida». A principios de Febrero, Rocío Carrasco sorprendió a todos con un radical cambio de look en el arranque de ‘Montealto: Regreso a la casa‘. Con esta imagen renovada ha dejado atrás su melena larga rizada con el corte de rapado lateral.

Esta nueva versión de la madre de Rocío Flores nace con el objetivo de cerrar una etapa y abrir otra. Y es que desde que ha vuelto a nuestras pantallas, su imagen ha dado un giro radical y ahora ha renacido como ese ave fénix que lleva tatuado en su espalda.

Un look sofisticado, sin dejar de ser moderno

A partir de los 50 este corte es ideal porque también actualiza cualquier look y estira (visualmente) el cuello. Además, el corto siempre ayuda a parecer más joven. Los estilistas recomiendan dejar a un lado el pelo largo llegada esta edad tan complicada para las mujeres. Y es que cuando llega la menopausia y sus cambios hormonales, el pelo sufre un cambio muy significativo. Es normal que empiece a debilitarse, caerse o incluso cambie de textura dado que puede volverse más rizo o liso e incluso seco. Por eso, cortar por lo sano es una muy buena opción para no acentuar la fragilidad del cabello.