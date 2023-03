Ríndete al color con las paletas de maquillaje más populares del momento

Si hay algo que nos delata a las amantes del maquillaje es tener (o codiciar) las paletas de nuestras firmas favoritas. Y es que las paletas de maquillaje son la forma perfecta de tener una gran variedad de tonos y texturas en un solo lugar. Si eres, como nosotras, una amante del maquillaje y buscas ampliar tu colección, aquí te acercamos algunas de las paletas de maquillaje para ojos más populares disponibles actualmente en el mercado.

Charlotte Tilbury Instant Eye Palette: Esta paleta incluye 12 sombras de ojos que van desde los tonos dorados, a los bronce y marrón, perfectos para crear looks más naturales y glamurosos. Las sombras están diseñadas para complementarse entre sí, lo que hace que sea fácil mezclar y combinar para lograr el efecto deseado. Además, la fórmula de larga duración y fácil de mezclar es perfecta para crear cualquier look beauty que desees.

Naked Heart de Urban Decay: Esta paleta cuenta con 12 sombras de ojos altamente pigmentadas en una variedad de tonos cálidos. Desde tonos marrones mate hasta metálicos de oro rosa, esta paleta tiene todo lo que necesitas para crear una gran variedad de maquillajes. También incluye un pincel de doble punta para una aplicación precisa.

Las paletas de maquillaje están diseñadas para que los tonos siempre combinen entre ellos

Next-Gen Nude Slim de Catrice: Esta paleta de Catrice (muy económica) incluye 14 sombras de ojos en tonos cálidos, rosados y marrones. Estas sombras mate y metalizadas se mezclan fácilmente para lograr un efecto suave y difuminado. Además, esta paleta es muy compacta y fácil de llevar contigo a cualquier lugar. ¡Una de nuestras favoritas!

Sweet Peach de Too Faced: Si buscas una paleta de tonos más atrevidos, Sweet Peach de Too Faced es la elección perfecta. Esta paleta incluye 18 sombras de ojos en tonos melocotón, rosa y verde. Desde mates hasta metálicos, esta paleta es perfecta para crear literalmente cualquier look desde un maquillaje de día hasta el estilo más dramático para la noche.

Heart Revolution Nude de Makeup Revolution: Esta paleta cuenta con 18 sombras de ojos en tonos neutros y nude. Las sombras son altamente pigmentadas y tienen una textura suave y sedosa que se mezcla fácilmente. Esta paleta es perfecta para crear un look de maquillaje suave y natural para el día o ahumados para la noche.

Glam To Go Mini de Anastasia Beverly Hills es una paleta de sombras de ojos muy compacta que ofrece una variedad de tonos nude metalizados y glamurosos.

Descubre todas ellas en la galería a continuación y ya sabes... "¡Sombra aquí y sombra allá!".