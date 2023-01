La figura de Anita Matamoros es fruto de una correcta actividad física y hábitos saludables. La ‘influencer‘ tiene afición por el deporte como el resto de su familia, tanto su padre, Kiko Matamoros, como su madre, Makoke, se machacan en el gym. De hecho, la joven, de 22 años, comparte muchos de los momentos de su rutina en sus redes sociales.

Para lograr sus objetivos, Ana tiene su propio gimnasio en casa, con varios instrumentos ‘fitness’, alguna maquina y una colección de mancuernas con diferentes pesos y tamaños. El año pasado, la joven se mudó sola e instaló un pequeño gym personal. Y aunque siempre tiene eventos y no pasa mucho tiempo en casa, siempre encuentran el tiempo para hacer ejercicios.

Como parte de su rutina diaria, se encuentran los clásicos con sentadillas para trabajar el glúteo y las piernas, levantamiento de pesas para unos brazos firmes y abdominales para fortalecer el core.

En las fotografías que comparte con nosotras, Ana enseña fragmentos de su rutina diaria y de cómo entrena duro para mantenerse en forma. Además, no descuida su alimentación, un punto clave indispensable para estar tonificada, y de vez en cuando muestra sus recetas más saludables y bajas en calorías. Un ejemplo de ello es su cena favorita: un puré casero y bajo en grasas que incluye coliflor, patata, cebolla morada y ajo. Un combo ideal, ya que todas estas verduras contienen nutrientes y vitaminas que nos aportan numerosos beneficios. Además, el alto contenido en fibra de esta receta nos facilita la digestión.

No obstante, no se trata solo de una cuestión estética, ya que el estado de salud también es importante. Por esa razón, Ana no tienen el hábito de fumar y lleva un estilo de vida muy healthy. Ahora nos cuenta que acaba de probar el pilates en máquina y está, literalmente, encantada con la experiencia: «Estoy muy contenta. Me ha encantado la primera clase. Expectativas superadas, voy a venir una vez a la semana de momento».

Al igual que en el suelo, el pilates en máquina, consiste en la realización de diferentes ejercicios donde se trabajan todos los grupos musculares con el fin de reeducar nuestra postura, tonificar nuestro cuerpo, ganar flexibilidad y fuerza, y todo ello consiguiendo un abdomen firme y una gran consciencia corporal.

Al realizar en máquina que requiere la supervisión de un profesional especializado para evitar lesiones. Es un método de entrenamiento que se utiliza mucho en la rehabilitación, y está muy aconsejada para mejorar la calidad de vida de cualquier persona sin importar la edad o la condiciones. Lo bueno que tiene es que se puede adaptar a cualquier persona y sus circunstancias.

De hecho, Anita reconoce que el motivo que la llevó a probar esta disciplina es una dolencia cervical que le provoca dolores en el cuello y la obliga a ir al fisioterapeuta con frecuencia: «Voy a probar el pilates con máquina. Por el tema de mis cervicales, me lo han recomendado». Y es que la joven reconoció públicamente que tenía una hernia en las cervicales. «Me han dicho que no me opere, que siga cuidándome». A cambio, debe seguir yendo al fisio y evitar «lo que sé que me hace daño en el cuello», explicó tras el diagnóstico.

Otras celebs enganchadas a Pilates en máquina: Eugenia Osborne, Ana María Aldón o Sara Carbonero, entre otras. Todas ellas tienen un ritmo de vida frenético y no pueden evitar el estrés, por eso encuentran en este ejercicio una solución eficaz para relajarse y gozar de una buena condición física.