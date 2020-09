Gema López confesó hace unos días en ‘Sálvame’ que se había hecho un retoque estético con el que estaba muy contenta y que comparte con varios colaboradores.

Gema López, Jorge Javier Vázquez y Diego Matamoros no solo han compartido en más de una ocasión plató de televisión; sino que también comparten secretos de belleza con los que consiguen mejorar su aspecto físico sin apenas esfuerzo. Y es que hace unos días descubrimos en el plató de Sálvame que la colaboradora, el presentador y el influencer se han sometido en distintos momentos al mismo retoque estético.

Todo surgía a raíz de que Alonso Caparrós confesara qué parte de su cuerpo le acomplejaba relativamente. El que fuera presentador de Furor desveló a sus compañeros y, cómo no, también a la audiencia, que no suele posar desnudo en las fotos porque no le gusta el aspecto de sus glúteos. Un comentario que hizo que sus compañeros desvelaran varios métodos para conseguir elevar un poco el trasero y evitar así que parezca que está «caído». Fue Kiko Matamoros el que comentó que, gracias a la medicina estética, su hijo ha conseguido mejorar sus glúteos. A lo que Jorge Javier Vázquez y Gema López aprovecharon para explicar que ellos también se habían sometido al mismo tratamiento que Diego. «Eso me lo he hecho yo también pero duele», aclaró el presentador. «Yo también me lo hice», añadió la colaboradora.

¿Qué es el Thermage, el tratamiento al que se han sometido Gema López, Jorge Javier Vázquez y Diego Matamoros para elevar sus glúteos?

Al contrario de lo que podáis pensar, el Thermage no precisa de operación quirúrgica. Se trata de una técnica de radiofrencuencia intensa a partir de la cual es posible levantar el glúteo sin pasar por aguja ni bisturí; un novedoso tratamiento que dura entre una hora y media y dos horas y que consigue resultados más que visibles. Según Carlos Núñez, médico estético de la Clínica Diego de León, la favorita de Gema López, «la flacidez es uno de los problemas principales, si no el más importante, del envejecimiento de la piel» y, para reducirla, el tratamiento que consigue mejor resultado es el Thermage corporal. «Mediante el uso radiofrecuencia, produce un calentamiento en la profundidad de la piel, que va buscando la generación de colágeno y elastina».

Los famosos que se han hecho este tratamiento han conseguido eliminar la flacidez, reafirmar y mejorar la textura y la calidad de la piel de sus glúteos sin necesidad de cirujía. «Mediante una serie de disparos, se va aumentando la temperatura en la zona que interesa de la piel para que las células que fabrican fibras nuevas se activen y mejoren la textura de la piel y reduzcan la flacidez»; explica el doctor. Eso sí, tal y como comentó Gema López en el plató de Sálvame, el resultado definitivo se comienza a producir al mes del tratamiento y este solo dura un año.