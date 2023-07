Hace unos días saltaron las alarmas ante un borrador elaborado por la SCCS (Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor), que pretende establecer algunas restricciones para garantizar la seguridad del principio activo de moda: el retinol.

¿Por qué se ha elaborado este borrador? Parece ser que el SCCS ha detectado que la población podría estar excediéndose en el uso del retinol. Este principio activo no debe usarse a la ligera y necesita unas pautas claras para actuar en la piel de manera eficaz y sin causar daños.

¿Se ha prohibido el retinol?

Los expertos nos han explicado qué es lo que supondría la aprobación de ese borrador, pero ante tanta expectación mucha gente se pregunta por qué este activo está en el punto de mira. ¿El retinol es peligroso y puede dañar la piel? ¿De verdad lo van a prohibir? Que no cunda el pánico.

La facialista y cosmétologa Esther Moreno, de EM Studio, nos explica que “el retinol no es peligroso ni inestable, solo se está estudiando limitar su concentración ya que puede tener mayor riesgo de irritación en la piel si no está correctamente pautada, pero todavía no está aprobado”.

El documento del SCCS ha dejado claro que el uso de vitamina A en cosmética es seguro, lo que propone es restringir su concentración limitándola a un 0,3% en productos faciales. “La ley aplica a concentraciones del 0,3% de retinol puro o de sus derivados con acetatos y palmitatos, sin afectar a otros tipos de retinoides”, afirma Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Esto supondría que, si finalmente se aprobara este documento, muchos productos con vitamina A que se encuentran actualmente en el mercado se quedarían como están y que el retinol se mantendría pero con una concentración inferior.

¿Bajarán de calidad los cosméticos que contengan retinol?

Vale, ya sabemos que el retinol se quedaría en el mercado (con una menor proporción) aunque se apruebe el borrador de la SCCS, pero ¿qué ocurriría entonces con la calidad de los productos?, ¿mantendrían su eficacia?

La facialista Esther Moreno afirma a este respecto que “ninguna marca que esté trabajando con un ingrediente en ningún caso va a bajar su eficacia cuando sale una nueva normativa cosmética. Lo más probable es que, aquellos laboratorios que estaban trabajando con una concentración más alta de retinol, busquen nuevas oportunidades para que sus cosméticos sean igual de potentes o más, potenciando la fórmula con otros activos que permitan llevar más allá el producto”. Además, la experta cree firmemente que es un buen momento para la cosmética: “creo que se va a agudizar el ingenio y van a surgir nuevos productos que complementen la vitamina A y hagan brillar este activo aún más”.

Esperemos que este aviso de la SCCS sirva para desarrollar formulaciones de cuidado de la piel mucho más eficaces gracias a las sinergias de activos.

¿Qué es el Bakuchiol o retinol vegetal?

Hoy en día contamos con principios activos tan potentes y efectivos, incluso más si cabe, que el retinol y, definitivamente, más seguros. El bakuchiol, también llamado retinol vegetal, es un buen ejemplo de ello.

Vanessa Troset, Brand Development Manager de la firma cosmética Naccura señala que “el bakuchiol es una excelente alternativa natural al retinol porque, aunque su estructura química es distinta, actúa en las células por vías y sobre objetivos genéticos similares sin los efectos negativos que provocaría el exceso de retinol” y añade que “el bakuchiol replica los mismos efectos que el retinol en la epidermis, como estimular la producción de colágeno y elastina, estimular la renovación celular, combatir las manchas y redensificar la piel, pero sin la irritación del retinol”.

El bakuchiol, como ves, favorece la regeneración celular y estimula la síntesis de colágeno y elastina. Además es sebo regulador, antiinflamatorio y mejora la firmeza de la piel minimizando arrugas y líneas de expresión. Buenas razones para pasarse a este activo cosmético, ¿verdad?

¿Qué es el Retinal y en qué se diferencia del Retinol?

Mucho se habla últimamente del Retinal como alternativa segura al retinol. ¿Qué es el Retinal? Es uno de los derivados de la vitamina A que seguirán estando permitidos si se aprueba el borrador. Su nombre real es retinaldehído y, aunque su nombre es muy parecido al del retinol, hay una gran diferencia entre estos dos activos.

Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovizca apunta que “la actuación del retinal es once veces más rápida que la del retinol. Además, suele presentar muchos menos efectos secundarios en el período de adaptación o retinización, siendo más tolerable por quienes sufren pieles más sensibles. De hecho, se recomienda a veces en pieles con rosácea para ir engrosándolas”. También señala que “es antibacteriano, por lo que resulta ideal para quienes sufren acné, frenando así este tipo de procesos infecciosos”.

Si finalmente se aprobara esta ley podríamos seguir utilizando productos cosméticos faciales con retinol (con una concentración máxima de 0,3 %). También podríamos usar algunos derivados de la vitamina A como el retinal y activos vegetales como el bakuchiol para cuidar la piel.

Tranquila porque no, no van a prohibir el retinol, solo se restringe su proporción en los cosméticos por seguridad.