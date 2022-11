El Black Friday es una de las mejores fechas del año para renovar nuestro neceser con productos que a lo largo del año suelen tener un precio elevado. La clave para hacer una buena compra es comparar el precio con la página web oficial y, si está rebajado considerablemente, es una oportunidad de oro. Ficha los cinco imprescindibles de maquillaje que podrás conseguir en las ofertas de Black Friday de Amazon y prepárate para todas las fiestas navideñas.

¿Cuáles son los productos que nunca pueden faltar en nuestro tocador este último fin de semana de noviembre? Nosotras os hemos seleccionado 5. Por un lado, una paleta de sombras de ojos de calidad, con un buen pigmento, con colores variados y que vayamos a usar. Si sueles maquillarte los ojos con tonos café o ahumados, intenta buscar paletas con gamas de color que combinen con estos colores, a las paletas con colores demasiado llamativos tendemos a no darles uso.

Ficha las ofertas en maquillaje este Black Friday

Una prebase o primer es un must have en nuestros neceseres, este artículo de belleza se ha convertido en los cimientos sólidos de cualquier buen make up, empieza bien para que el resultado sea profesional. Tu maquillaje se verá mucho más cuidado y tu piel lucirá uniforme y sin imperfecciones. Además, las sombras agradecen el uso de este producto con una durabilidad más alta en nuestra piel y una intensidad en el pigmento mayor.

Hay que hacerse con un buen rímel, pues se nos suele agotar o secar cada dos o tres meses. Es por ello la inversión perfecta para no gastar más dinero cuando no haya rebajas. ¿Eres de las que se echa dos litros de corrector y no le dura nada? Es la fecha perfecta para arramplar con unos cuantos antes de que suba el precio.

Un iluminador con destellos brillantes es ideal para darle luz a nuestro rostro, potenciar nuestros pómulos y labios y ponerle la guinda a nuestros maquillajes con efecto «buena cara».

