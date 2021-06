La colaboradora de televisión ha confesado cuál es la alternativa saludable al refresco que ella suele tomar y que le funciona genial en su digestión.

Ahora que ha llegado el veranito, todas estamos deseando sentarnos una tarde en una terraza y, refresco en mano con mucho hielo, disfrutar del buen tiempo y de la buena compañía. Cuanto más calor hace, más nos apetecen las bebidas frías y los refrescos son perfectos para ello. Sin embargo, hay veces que estos están tan cargados de azúcares y carbonatados de maneras tan extrañas que resultan una opción bastante poco saludable. O eso es lo que creíamos antes de ver cuál es la alternativa sana, baja en calorías y deliciosa que toma Nagore Robles cuando tiene antojo de una bebida fresquita y repleta de gas.

La colaboradora más dicharachera de las noches de Telencinco ha querido confesar a través de su cuenta de Instagram que su nueva bebida favorita es la kombucha. Concretamente la de la marca Komvida. «La kombucha de Komvida es la alternativa sana a los refrescos tradicionales. Tiene un montón de beneficios: Fortalece tu sistema inmunológico; elimina toxinas, te ayuda en la digestiones; y te llena de energía. Komvida no está pasteurizada, está elaborada con productos ecológicos y envasada en vidrio para cuidad de nuestro planeta. Y lo mejor de todo… ¡está buenísima!»; escribía.

Pero… ¿qué es la kombucha?

Muy simple. En la web de Komvida, la marca que ha conquistado a la colaboradora de El debate de las tentaciones, dejan claro que la kombucha es una bebida milenaria que ya tomaban los samuráis y que se consigue gracias a la fermentación natural de té verde y azúcar que lleva a cabo una colonia de bacterias y levaduras llamada Scoby. En el proceso de fermentación, el Scoby se come casi todo el azúcar y produce unas burbujas que hacen que la kombucha sea toda una delicia. Un proceso natural que convierte a este peculiar refresco en una bebida deliciosa, saludable y baja en azúcares y calorías. ¡Casi nada!

Además, en el caso de Komvida, tal y como bien explica Nagore Robles en la red social, el proceso es aún mucho más curioso. Pues la empresa fue fundada por dos mujeres en un desván de Fregenal de la Sierra, (Extremadura). Dos mujeres que querían cambiar el mundo, aunque fuera un poquito y apostaron por conseguir un producto que aportará salud y que encima estuviera rico. Vamos, que se trata de un refresco made in Spain, respetuoso con el medio ambiente, sanísimo y, sobre todo, delicioso. No nos extraña lo más mínimo que la colaboradora haya caído rendida ante esta bebida milenaria. ¿Es que acaso tú no estas deseando probarla?